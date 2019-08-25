«Ромы» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч чемпионата Италии 25 августа 2019 года

«Рома» будет принимать «Дженоа» в первом туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 25 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Ромы» — «Дженоа».

«Рома»

«Рома» в последнем чемпионате Италии финишировала на шестом месте, отстав от зоны Лиги чемпионов на три очка. Из-за дисквалификации «Милана», который занял пятую строку, римляне теперь возьмут старт в ЛЕ с группового этапа.

«Волки» в межсезонье не участвовали в предсезонных кубках, а проводили только спарринги, коих набралось пять поединков.

Сперва римская команда переиграла «Перуджу» со счетом 3:1, затем одолела французский «Лилль» (3:2), после чего в контрольной игре она расписала мировую с «Атлетиком» (2:2).

В двух предыдущих товарищеских встречах подопечные Паулу Фонсеки обыграли «Реал» (2:2) по пенальти и «Ареццо» (3:1). Тем самым клуб не проигрывает уже 14 матчей кряду при пяти ничьих.

«Дженоа»

По итогам прошлого сезона «Дженоа» сумел избежать вылета в Серию B. Команда заняла 17-е место с 38 очками в активе, опередив вылетевший «Эмполи» за счет перевеса в личных матчах.

По ходу предсезонной подготовки «Грифоны» провели шесть контрольных поединков. В пяти из них они победили, а еще в одном сыграли вничью.

Примечательно, что три предыдущие игры подопечные Аурелио Андреаццоли выиграли. В целом же клуб не знает поражений уже восемь матчей при трех ничьих.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0