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    Закончится ли победная серия «Ромы» или «Дженоа»?

    «Ромы» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч чемпионата Италии 25 августа 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Дженоа
    Прогноз на «Ромы» — «Дженоа»
    «Рома» не проигрывает уже 14 матчей кряду
    «Рома» будет принимать «Дженоа» в первом туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 25 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Ромы» — «Дженоа».

    «Рома»

    «Рома» в последнем чемпионате Италии финишировала на шестом месте, отстав от зоны Лиги чемпионов на три очка. Из-за дисквалификации «Милана», который занял пятую строку, римляне теперь возьмут старт в ЛЕ с группового этапа.

    «Волки» в межсезонье не участвовали в предсезонных кубках, а проводили только спарринги, коих набралось пять поединков.

    Сперва римская команда переиграла «Перуджу» со счетом 3:1, затем одолела французский «Лилль» (3:2), после чего в контрольной игре она расписала мировую с «Атлетиком» (2:2).

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    В двух предыдущих товарищеских встречах подопечные Паулу Фонсеки обыграли «Реал» (2:2) по пенальти и «Ареццо» (3:1). Тем самым клуб не проигрывает уже 14 матчей кряду при пяти ничьих.

    «Дженоа»

    По итогам прошлого сезона «Дженоа» сумел избежать вылета в Серию B. Команда заняла 17-е место с 38 очками в активе, опередив вылетевший «Эмполи» за счет перевеса в личных матчах.

    По ходу предсезонной подготовки «Грифоны» провели шесть контрольных поединков. В пяти из них они победили, а еще в одном сыграли вничью.

    Примечательно, что три предыдущие игры подопечные Аурелио Андреаццоли выиграли. В целом же клуб не знает поражений уже восемь матчей при трех ничьих.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0

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    «Ромы» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч чемпионата Италии 25 августа 2019 года. Прогноз на «Ромы» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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