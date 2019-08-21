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    Выстоит ли «Чарльтон» в домашнем матче против «Ноттингема»?

    «Чарльтон Атлетик» — «Ноттингем Форест» (к. 1.79) и ставки на матч английского Чемпионшипа 21 августа 2019 года

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    Прогноз на «Чарльтон Атлетик» — «Ноттингем Форест» (к
    «Чарльтон Атлетик»
    «Чарльтон Атлетик» будет принимать «Ноттингем Форест» в четвертом туре Чемпионшипа. Игра пройдет на стадионе «Вэлли» 21 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Чарльтон Атлетик» — «Ноттингем Форест» (к.

    «Чарльтон Атлетик»

    За три тура «красные дрозды» забили больше всех голов среди 24 клубов Чемпионшипа. 7 мячей при 4 пропущенных, делают команду Ли Бойера второй в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Начав сезон с двух побед над Блэкберном (1:2) и над «Сток Сити» (3:1), «Чарльтон Атлетик» неожиданно уступил в серии пенальти «Форест Грину» (3:5) и вылетел из Кубка Лиги.

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    Оправившись от поражения, команда отправилась в гости к «Барнсли». И в рамках 3 тура Чемпионшипа коллективы расписали мировую 2:2.

    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» же начали свои выступления в Чемпионшипе с домашнего поражения от «Вест Бромвича» (1:2), затем была выездная ничья с «Лидсом» (1:1). Ну а дальше команда Сабри Лямуши пошла по нарастающей. В 1/64 финала Кубка Лиги «Ноттингем Форрест» минимально обыграл «Флитвуд» (1:0).

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    3 тур Чемпионшипа также завершился домашней победой красных над «Бирмингемом» (3:0). Из-за пробуксовки на старте сезона команда довольствуется лишь 4 очками в активе и 9 местом в турнирной таблице. Несмотря на это, ребята неплохо играют на выезде.

    Прогноз

    На победу «Чарльтона Атлетик» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,30, а на победу «Ноттингема Форест» — 2,60.

    Наш прогноз на матч — «Чарльтон Атлетик» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,79. 0

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    «Чарльтон Атлетик» — «Ноттингем Форест» (к. 1.79) и ставки на матч английского Чемпионшипа 21 августа 2019 года. Прогноз на «Чарльтон Атлетик» — «Ноттингем Форест» (к. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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