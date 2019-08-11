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    ПСЖ стартует с уверенной победы

    ПСЖ — «Ним». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Франции 11 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Ним
    Прогноз на ПСЖ — «Ним»
    Килиан Мбаппе
    11 августа в 22:00 по московскому времени в Париже состоится матч между ПСЖ и «Нимом». Это будет поединок первого тура французской Лиги 1, который состоится на стадионе «Парк-де-Пренс». Арбитром встречи назначен Клеман Тюрпен. Прогноз на ПСЖ — «Ним».
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    В этом году Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились в том сезоне. «Парижане» начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.

    Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка. Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 1:6, обыграли «Сидней» 0:3, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).

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    Отметим, что из команды ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Селсо. Непонятна ситуация с Неймаром. Скорее всего, футболист покинет клуб. В то же время «столичные» неплохо усилились, купив Сарабию, Эрерру, Диалло и Гуйе. К слову, второй пришел на правах свободного агента.

    Новичок Эррера вряд ли сыграет из-за травмы. Есть также проблемы у Кимпембе.

    «Ним»

    «Ним» финишировал в середине турнирной таблицы, что позволило команде закрепиться в элите французского футбола.

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    Летом гости готовились к новому сезону, встречаясь с несложными соперниками. К примеру, в начале июля коллектив сыграл в нулевую ничью с «Безье». Неделей позже «крокодилы» выиграли у «Родеза» 3:2. После этого была ничья с «Аяччо» (2:2) и победа над «Тулузой» со счетом 2:1.

    На прошлой неделе подопечные Бернара Бланкара уступили «Дижону» 0:2.

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    • Примечательно, что «Ним» еще ни разу не выигрывал у ПСЖ. Более того, «красно-белым» не удавалось сыграть даже вничью. Ну и стоит отметить, что на данный момент в Лиге 1 у гостевой команды 2-матчевая безвыигрышная серия.

    Прогноз

    1.11 и 24.0 — вот так были распределены коэффициенты. Так что в успех «Нима» никто не верит. Да и в ничью верится слабо. Коэфф здесь составляет 11.0.

    ПСЖ выиграл 3 из 3 очных встреч, забивая не менее трех мячей. Есть большая вероятность, что «парижане» стартуют с разгромной победы.

    Тут долго думать не приходится. Хозяева должны выиграть и они это сделают очень уверенно. Прогноз — фора 1 (-2.5) с коэффициентом 1.85. 0

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    ПСЖ — «Ним». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Франции 11 августа 2019 года. Прогноз на ПСЖ — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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