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    Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?

    «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года

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    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»
    «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»: фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 10 августа, в седьмом туре перовой российской лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Чертаново». Начало игры — в 10:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Чертаново».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «СКА-Хабаровск»

    Дальневосточники финишировали в прошлом розыгрыше ФНЛ на седьмом месте. До зоны стыковых игр «армейцам» не хватило четырех пунктов.

    Старт текущей первой российской лиги выдался для хабаровчан очень неудачным. В первых трех турах команда набрала всего лишь одно очко.

    Но в последних трех встречах ФНЛ «СКА-Хабаровск» только побеждал. Началась эта удачная серия с выездной виктории над «Чайкой» (2:0). Затем «красно-синие» поочередно одолели в домашних встречах «Факел» (1:0) и «Балтику» (2:0).

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    • После шести туров этого чемпионата хабаровская команда расположилась с 10 пунктами на седьмой позиции, уступая лидеру всего лишь четыре балла.

    «Чертаново»

    «Чертаново» закончил прошлый чемпионат ФНЛ на пятой позиции. От зоны стыковых встреч москвичи отстали только на один балл.

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    В этом розыгрыше первой лиги «чертята» еще не проигрывали, победив в четырех играх при двух ничейных результатах. С 14 баллами они делят 1-3 место с «Химками» и «Томью».

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем туре первенства «бело-синие» как раз сыграли дома вничью с химкинской командой (0:0), а до этого дважды выиграли — у «Ротора» (1:0) дома и у «Балтики» (2:1) на выезде.

    В прошлом сезоне «Чертаново» обыграло «СКА-Хабаровск» на его арене — 3:1, а в Москве команды сыграли 2:2.

    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»

    В этом матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.70, победа «Чертаново» — 2.80, ничья — 3.00.

    Прогнозируем, что в поединке двух приблизительно равных команд будет забито небольшое количество голов. Также еще рекомендуем поставить на непроигрыш гостей. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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