«СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года

«СКА-Хабаровск»
Дальневосточники финишировали в прошлом розыгрыше ФНЛ на седьмом месте. До зоны стыковых игр «армейцам» не хватило четырех пунктов.
Старт текущей первой российской лиги выдался для хабаровчан очень неудачным. В первых трех турах команда набрала всего лишь одно очко.
Но в последних трех встречах ФНЛ «СКА-Хабаровск» только побеждал. Началась эта удачная серия с выездной виктории над «Чайкой» (2:0). Затем «красно-синие» поочередно одолели в домашних встречах «Факел» (1:0) и «Балтику» (2:0).
После шести туров этого чемпионата хабаровская команда расположилась с 10 пунктами на седьмой позиции, уступая лидеру всего лишь четыре балла.
«Чертаново»
«Чертаново» закончил прошлый чемпионат ФНЛ на пятой позиции. От зоны стыковых встреч москвичи отстали только на один балл.
В этом розыгрыше первой лиги «чертята» еще не проигрывали, победив в четырех играх при двух ничейных результатах. С 14 баллами они делят 1-3 место с «Химками» и «Томью».
В последнем туре первенства «бело-синие» как раз сыграли дома вничью с химкинской командой (0:0), а до этого дважды выиграли — у «Ротора» (1:0) дома и у «Балтики» (2:1) на выезде.
В прошлом сезоне «Чертаново» обыграло «СКА-Хабаровск» на его арене — 3:1, а в Москве команды сыграли 2:2.
Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»
В этом матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.70, победа «Чертаново» — 2.80, ничья — 3.00.
Прогнозируем, что в поединке двух приблизительно равных команд будет забито небольшое количество голов. Также еще рекомендуем поставить на непроигрыш гостей. 0