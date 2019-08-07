«Базель» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

Швейцарский «Базель» на своем поле в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сыграет с австрийским ЛАСКом. Игра состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Базель» — ЛАСК.

«Базель»

Клуб из Базеля по итогам прошедшего чемпионата Швейцарии занял второе место, но отставание от первого «Янг Бойз» составило аж 20 баллов.

«Базель» уже преодолел один этап в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На предыдущей стадии отбора «красно-синие» преодолели барьер в лице голландского ПСВ.

Первый поединок, который прошел в Эйндховене, завершился победой голландцев со счетом 3:2, а в Швейцарии дружина Марселя Коллера взяла реванш (2:1), и из-за большего количество голов на чужом поле прошла дальше.

Также 20-кратный чемпион Швейцарии провел три игры в новом чемпионате страны, в которых дважды победил и одну встречу проиграл.

ЛАСК

ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».

Команда из города Линц после 18-летнего перерыва смогла вернуться на евроарену только в минувшем сезоне, где в Лиге Европы прошла один раунд.

Сперва «черно-белые» дважды обыграли норвежский «Лиллестрем» (4:0 и 2:1) во втором раунде квалификации, а на следующем этапе уступили дорогу турецкому «Бешикташу» только за счет выездного гола (2:1 и 0:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

ЛАСК также на внутренней арене провел три поединка — один в Кубке Австрии и два в чемпионате страны. Во всех этих встречах команда праздновала победы.

Прогноз на «Базель» — ЛАСК

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Базеля» предлагают — 1.58.

На викторию ЛАСКа дают — 5.30, ничья оценена — в 4.40.

«Базель», в отличие от своего предстоящего противника, каждый год берет участие в еротурнирах и зачастую пробивается в групповой раунд, а иногда и дальше. По всей видимости, швейцарцы добудут дома комфортную победу над соперником, который только недавно вернулся на евроарену. 0