«Александрия» — «Шахтер». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч УПЛ 31 июля 2019 года.

В среду, 31 июля, в первом туре украинской Премьер-лиги сезона 2019/20 «Александрия» на своем поле примет донецкий «Шахтер». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Александрия» — «Шахтер».

«Александрия»

«Александрия» закончила минувший чемпионат на третьей позиции, что правда безнадежно отстав от второго «Динамо», и теперь начнет свою еврокомпанию сразу с группового этапа Лиги Европы.

Летом «горожане» оформили полноценный трансфер Валерия Лучкевича, который играл в клубе с зимы в аренде. Также к команде присоединились Денис Мирошниченко, Денис Безбородко и Максим Третьяков.

В предсезонке «олени» провели восемь контрольных матчей, в которых добились пяти побед, одной ничьей и двух поражений. Среди этих игр стоит выделить викторию над бельгийским «Андерлехтом» (2:1) и разгром голландского «АЗ Алкмаара» — 3:0.

«Шахтер»

«Горняки» по итогам прошлого сезона взяли золотые медали в чемпионате страны и выиграли Кубок Украины, разгромив в финале представителя первой лиги.

В летнее межсезонье на тренерском мостике «оранжево-черных» произошла рокировка. На повышение в «Рому» ушел Паулу Фонсека, а ему на смену пришел также португалец Луиш Каштру.

Кроме этого, донецкий коллектив покинул защитник Иван Ордец, перешедший в московское «Динамо», а Велингтона Нема «кроты» отправили в аренду в бразильский «Флуминенсе». Купили Тете за 15 миллионов евро у «Гремио».

«Шахтер» уже успел провести один официальный поединок в новом сезоне, где проиграл в матче за Суперкубок Украины киевскому «Динамо» со счетом 1:2.

В минувшем сезоне украинского первенства «горняки» обыграли своего предстоящего соперника во всех четырех встречах с общим счетом 7:1.

Прогноз на «Александрия» — «Шахтер»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.35, победа «Александрии» — 9.80, ничья — 4.90.

После поражения от своего принципиального соперника в Суперкубке страны, «горняки» должны реабилитироваться за этот провал и обыграют «Александрию», но, скорее всего, сделают это не особо результативно. 0