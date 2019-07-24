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    Окажет ли «ХИК» сопротивление более мастеровитому сопернику?

    «Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз (1.94) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 24 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «ХИК»
    Марко Марин, «Црвена Звезда»
    Во среду, 24 июля, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сербская «Црвена Звезда» на своем поле примет финский «ХИК». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз на «Црвена Звезда» — «ХИК».

    «Црвена Звезда»

    Для «Црвены Звезды» последний месяц прошел в поисках своей игры. Возможности сербского гранда вполне позволяют показывать скоростной и агрессивный футбол, при этом демонстрируя тотальную игровую дисциплину.

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    Но на деле хозяева не могу прийти к общему знаменателю в своей игре, что в свою очередь стало камнем преткновения в противостоянии со скромным литовским клубом «Судува» в первом раунде квалификации, где только в домашней игре, с минимальным преимуществом (2:1) «Црвена Звезда» завоевала путевку во второй раунд.

    «ХИК»

    Финский клуб испытывает гораздо больше позитива перед встречей в Сербии. Благо, жеребьевка 1-го раунда квалификации была благосклонна к гостям поединка.

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    • По сумме двух встреч «ХИК» обыграл «Торсхавн», обеспечив себе преимущество уже в первой встрече, обыграв соперника (3:0), а в гостевой встрече просто не упустил преимущество, сыграв в результативную ничью (2:2).

    Прогноз

    Возможности обеих команд в атаке свидетельствуют о том, что в предстоящим поединке стоит ждать голов. «Црвена Звезда» наверняка изберет тактику игры первым номером, ведь родные трибуны понесут своих любимчиков вперед.

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    «ХИК» же достаточно остро умеет играть на контратаках, учитывая тот факт, что хозяева поля сейчас не очень уверенно чувствуют себя при игре в обороне. Финский клуб на данный момент набрал очень неплохую форму и способен огорчить «Црвену Звезду» на ее поле.

    Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.94 0

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    «Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз (1.94) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 24 июля 2019 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «ХИК». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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