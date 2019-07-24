«Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз (1.94) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 24 июля 2019 года

Во среду, 24 июля, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сербская «Црвена Звезда» на своем поле примет финский «ХИК». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз на «Црвена Звезда» — «ХИК».

«Црвена Звезда»

Для «Црвены Звезды» последний месяц прошел в поисках своей игры. Возможности сербского гранда вполне позволяют показывать скоростной и агрессивный футбол, при этом демонстрируя тотальную игровую дисциплину.

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Но на деле хозяева не могу прийти к общему знаменателю в своей игре, что в свою очередь стало камнем преткновения в противостоянии со скромным литовским клубом «Судува» в первом раунде квалификации, где только в домашней игре, с минимальным преимуществом (2:1) «Црвена Звезда» завоевала путевку во второй раунд.

«ХИК»

Финский клуб испытывает гораздо больше позитива перед встречей в Сербии. Благо, жеребьевка 1-го раунда квалификации была благосклонна к гостям поединка.

По сумме двух встреч «ХИК» обыграл «Торсхавн», обеспечив себе преимущество уже в первой встрече, обыграв соперника (3:0), а в гостевой встрече просто не упустил преимущество, сыграв в результативную ничью (2:2).

Прогноз

Возможности обеих команд в атаке свидетельствуют о том, что в предстоящим поединке стоит ждать голов. «Црвена Звезда» наверняка изберет тактику игры первым номером, ведь родные трибуны понесут своих любимчиков вперед.

«ХИК» же достаточно остро умеет играть на контратаках, учитывая тот факт, что хозяева поля сейчас не очень уверенно чувствуют себя при игре в обороне. Финский клуб на данный момент набрал очень неплохую форму и способен огорчить «Црвену Звезду» на ее поле.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.94 0