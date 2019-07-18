«Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 18 июля 2019 года

В четверг, 18 июля, «Арсенал» сыграет с «Баварией» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на арене «Стабхаб Сентер» в пригороде Лос-Анджелеса, начнется в 06:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Бавария».

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» провалил минувший сезон, заняв лишь пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

У «канониров» был шанс немного улучшить ситуацию, но в финале Лиги Европы они проиграли «Челси» (1:4) и окончательно лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Этим летом лондонцы уже успели провести два товарищеских матча. Сначала они сыграли вничью с «Борхэм Вуд» (3:3), после чего разгромили «Колорадо Рэпидс» (3:0).

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«Арсенал» прибыл в США без своего капитана Лорана Косельни, отказавшегося от турне из-за того, что клуб не предложил ему нового контракта.

«Бавария»

Для «Баварии» прошлый сезон сложился успешнее, ведь она вновь победила во всех внутренних турнирах, хотя в чемпионате Германии и столкнулась с ожесточенной конкуренцией со стороны дортмундской «Боруссии».

А вот в Лиге чемпионов мюнхенцы не совладали с будущим победителем «Ливерпулем» (0:0 и 1:3) на стадии 1/8 финала.

Летом «Бавария» успела разойтись миром с «Кайзерслаутерном» (1:1), а также обыграть «Линдау» (4:2).

В межсезонье чемпионы Германии расстались с Арьеном Роббеном и Франком Рибери, но приобрели Бенжамена Павара и Люку Эрнандеса.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество немецкому клубу: победа «Баварии» — 1.83, победа «Арсенала» — 3.90, ничья — 4.00.

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Очевидно, что в условиях серьезного турнира мюнхенцы выглядят сильнее, но не стоит забывать, что Международный кубок чемпионов — товарищеский турнир, в котором команды изначально не готовы отдавать все силы ради победного результата.

Конечно, выигрывать хочется всем и всегда, но на практике после длительного отпуска большинству футболистов требуется время, чтобы набрать свою оптимальную форму.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «тотал голов больше 3» за 1.90. У «канониров» в связи с бунтом Косельни наметились проблемы в обороне. Защитную линию мюнхенцев тоже сложно назвать стабильной на фоне прошлогодних результатов.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Баварии" больше 1,5» за 1.70. Посмотрим, пройдет ли оборона «Арсенала» проверку мюнхенской атакой. 0