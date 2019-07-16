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    Пройдет ли «Валлетта» «Дюделанж»?

    «Валлетта» — «Дюделанж». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 16 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Валлетта» — «Дюделанж»
    В первой игре зафиксирована ничья 2:2
    За право пройти во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА в Та-Кали будут сражаться «Валлетта» и «Дюделанж». Команды выступят на стадионе «МФА Сентенери». Старт поединка в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Валлетта» — «Дюделанж».

    «Валлетта»

    По итогам минувшего сезона «Валлетта» стала чемпионом Мальты. В чемпионском поединке команда оказалась сильнее «Хибернианса» по пенальти после того, как игровое время не выявило победителя — 2:2.

    Это 25-й чемпионский титул для местного гранда, который лишь на одно золото отстает от рекордсмена по этому показателю «Силемы». Это уже третье чемпионство команды за четыре предыдущих года.

    Тогда коллективу не удалось пройти первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во первом матче нынешнего розыгрыша ему удалось сыграть вничью на выезде со счетом 2:2.

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    «Дюделанж»

    В минувшем сезоне «Дюделанж» в четвертый раз кряду завоевал титул чемпиона Люксембурга. Ни один другой клуб из местного Национального дивизиона не сумел помешать ему выиграть свое пятое за последние шесть лет золото.

    Конкурент «Фола» отстала от коллектива на девять очков. Доминирование команды лишь подчеркивает то, что в 19-ти последних сезонов она выигрывала национальное первенство 14 раз.

    В прошлой кампании чемпион Люксембурга также начинал борьбу в первом квалифайраунде главного еврокубка, в котором не сумел пройти венгерский «Види». В первой же игре нынешнего турнира дружина Анри Босси сыграла дома вничью с «Валлеттой» 2:2.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которого равен 2,5, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,62, а ничья — 3,2.

    Рекомендуем ставить на победу «Дюделанжа» за 2,5. 0

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    «Валлетта» — «Дюделанж». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 16 июля 2019 года. Прогноз на «Валлетта» — «Дюделанж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.5
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