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    ЮАР не создаст больших проблем Египту

    Египет — ЮАР. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка африканских наций 6 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Египта Прогнозы на сборную ЮАР
    Прогноз на Египет — ЮАР
    Ахмед аль-Мухаммади
    В субботу, 6 июля, на каирском международном стадионе в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Египта сыграет с национальной командой ЮАР. Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на Египет — ЮАР.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. 1/8 финала 06 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.55
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 7.00
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    Египет

    Хозяева турнира без проблем стали победителями своей группы, одержав виктории во всех трех поединках, сумев сохранить свои ворота в этих играх на замке.

    Поочередно «фараоны» в квартете А одолели сборные Зимбабве (1:0), ДР Конго и Уганды (по 2:0). Этими победами они продлили свою выигрышную серию до пяти встреч кряду.

    Сборная Египта является рекордсменом по победам в чемпионате Африки. На данный момент на ее счету семь трофеев. Также егептяне — единственная сборная, завоевывавшая кубок Африки три раза подряд (2006, 2008 и 2010).

    ЮАР

    Сборная ЮАР только чудом смогла пробиться в плей-офф КАН-2019. В группе «бафана-бафана» заняли третью позицию с тремя баллами, но из-за неудач конкурентов смогли попасть в четверку третьих мест.

    Начали южноафриканцы этот турнир с поражения от национальной команды Кот-д’Ивуара со счетом 0:1. Затем с таким же результатом одолели Намибию.

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    • В третьем туре команда ЮАР уступила Марокко (0:1), но поражения Кении и Анголы в этом игровом дне позволили ей пробиться в 1/8 финала КАН.

    Все прогнозы на футбол

    Южноафриканцы были один раз победителями континентального первенства, но произошло это еще в далеком 1996 году. В последнее время ЮАР даже не всегда может квалифицироваться в финальную часть КАН.

    Последняя встреча этих сборных датирована 2016 годом. И тогда в рамках товарищеской игры ЮАР выиграл со счетом 1:0.

    Прогноз на Египет — ЮАР

    Сборная ЮАР на данный момент находится не в том состоянии, чтобы создать большие проблемы команде Египта с Салахом во главе.

    Прогнозируем, что хозяева турнира еще по итогам основного времени обыграют южных африканцев. 0

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    Египет — ЮАР. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка африканских наций 6 июля 2019 года. Прогноз на Египет — ЮАР. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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