Египет — ЮАР. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка африканских наций 6 июля 2019 года

В субботу, 6 июля, на каирском международном стадионе в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Египта сыграет с национальной командой ЮАР. Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на Египет — ЮАР.

Египет

Хозяева турнира без проблем стали победителями своей группы, одержав виктории во всех трех поединках, сумев сохранить свои ворота в этих играх на замке.

Поочередно «фараоны» в квартете А одолели сборные Зимбабве (1:0), ДР Конго и Уганды (по 2:0). Этими победами они продлили свою выигрышную серию до пяти встреч кряду.

Сборная Египта является рекордсменом по победам в чемпионате Африки. На данный момент на ее счету семь трофеев. Также егептяне — единственная сборная, завоевывавшая кубок Африки три раза подряд (2006, 2008 и 2010).

ЮАР

Сборная ЮАР только чудом смогла пробиться в плей-офф КАН-2019. В группе «бафана-бафана» заняли третью позицию с тремя баллами, но из-за неудач конкурентов смогли попасть в четверку третьих мест.

Начали южноафриканцы этот турнир с поражения от национальной команды Кот-д’Ивуара со счетом 0:1. Затем с таким же результатом одолели Намибию.

В третьем туре команда ЮАР уступила Марокко (0:1), но поражения Кении и Анголы в этом игровом дне позволили ей пробиться в 1/8 финала КАН.

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Южноафриканцы были один раз победителями континентального первенства, но произошло это еще в далеком 1996 году. В последнее время ЮАР даже не всегда может квалифицироваться в финальную часть КАН.

Последняя встреча этих сборных датирована 2016 годом. И тогда в рамках товарищеской игры ЮАР выиграл со счетом 1:0.

Прогноз на Египет — ЮАР

Сборная ЮАР на данный момент находится не в том состоянии, чтобы создать большие проблемы команде Египта с Салахом во главе.

Прогнозируем, что хозяева турнира еще по итогам основного времени обыграют южных африканцев. 0