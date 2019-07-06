Аргентина — Чили. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Копа Америка 6 июля 2019 года

В матче за 3 место на турнире Копа Америка сойдутся сборные Аргентины и Чили. Команды проведут поединок в Сан-Паулу, на арене «Коринтианс», где стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Прогноз на Аргентина — Чили.

Аргентина

На этом Копа Америка Аргентина показала, что не так уж у нее все гладко. Несмотря на то, что Месси работает в поте лица, этого все равно оказывается недостаточно. Явные проблемы в обороне и недочеты в атакующей игре, наверное, и стали причиной, по которой коллектив не дошел до финала.

Из группы «бело-голубые» вышли на Венесуэлу, у которой удалось выиграть со счетом 0:2. Ну а после этого судьба свела команду с Бразилией. Те самые 2:0 вернулись Аргентине, только жертвой стали именно «полосатые».

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Напомним, что аргентинская сборная в двух прошлых розыгрышах доходила до полуфинала, однако во всех случаях терпела поражение и становилась лишь второй. Обидчиком была сборная Чили, которая в обоих случаях побеждала со счетом 1:0.

Чили

Чилийцы выигрывали в последних двух розыгрышах Кубка Америки, но в этот раз на третий трофей не хватило удачи. Неожиданно Чили уступила в полуфинале сборной Перу со счетом 0:3. Как минимум команда имела 7 моментов. Кроме того, «красные» не реализовали пенальти в конце матча. При этом мяч чаще всего находился именно у них.

Теперь у подопечных Руэды есть возможность замахнуться только на 3 место. Для них это будет уже 3 противостояние с аргентинцами кряду. Если смотреть по игре, то оно может закончиться победой для номинальных гостей, но только в случае использования голевых моментов.

По-прежнему Санчес и Варгас являются самыми голеносными игроками команды. У первого 2 мяча и 1 ассист на счету, а у второго — только 2 гола.

Прогноз

Предполагается, что Аргентина будет иметь больше шансов на победу — 1.89 против 4.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.55. На проход установлены такие цифры: 1.45 и 2.85 соответственно.

Аргентине уже точно надоело проигрывать Чили. А если Месси и команда настраиваются на поединок как следует, то это приводит к очень зрелищной игре. Но и чилийцы теперь не менее злые, чем соперник.

В принципе нынешняя чилийская сборная вполне может устоять перед такой аргентинской командой. Прогнозируем, что второй коллектив как минимум не проиграет. Коэффициент составляет 1.97. 0