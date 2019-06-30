«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.65) на тоталы в матче кубка «Матч Премьер» 30 июня 2019 года

В рамках кубка «Матч Премьер» состоится московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Поединок начнется 30 июня в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак»

Подготовка «Спартака» к новому сезону началась неплохо. Клуб выиграл у «Сочи» 7:1. Однако настроение после этой победы было испорчено игроками «Ростова». В первом круге кубка «Матч Премьер» «красно-белые» уступили «сельмашам» 2:0.

По этой причине «спартачи» оказались на последней строчке. Тем не менее ситуацию они могут исправить уже в следующем туре. ЦСКА ушел недалеко. Команда тоже проиграла и разница лишь в количестве пропущенных голов.

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Кстати, в рамках зимнего розыгрыша данного трофея, московский «Спартак» стал золотым призером, а Луис Адриано лучшим бомбардиром клуба на турнире с 2 забитыми голами.

ЦСКА

«Армейцы» проиграли в первом туре «Краснодару» со счетом 1:0. Подчеркнуть стоит то, что футболисты ЦСКА слегка уступили «горожанам» первую половину игры, пропустив под завесу первого тайма неприятный мяч.

Также стоит отметить, что когда «быки» предложили «красно-синим» взять инициативу в свои руки, они не знали что с этим делать. Возможно, что уже в следующем матче у них что-нибудь да получиться в плане атаки.

ЦСКА неплохо себя показал в рамках прошлого сезона РПЛ. В первом круге команда сыграла со «Спартаком» вничью, а уже в ответной встрече клуб забил «спартаковцам» 2 безответных мяча. Так что как бы там ни было, но «кони» все же не очень удобный для «красно-белых» соперник.

Прогноз

Букмекеры считают, что у одной и другой команды равные шансы на победу — коэфф составляет 2.60. На ничью дают 3.50.

Самые свежие результаты — это те, которые были в прошлом сезоне. Так вот, в двух последних противостояниях этих клубов больше двух голов не забивалось.

В предстоящей игре все может сложиться так же. Гол с любой стороны может значительно «засушить» поединок. «Спартак» уже не будет рваться вперед, если поведет в счете первым. ЦСКА поступит аналогичным образом. Так что даем такой прогноз: оба тайма ТМ меньше 1.5 за 2.65. Все-таки турнирное положение не позволяет этим клубам вести открытый футбол. 0