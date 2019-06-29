Уругвай — Перу. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Америки 29 июня 2019 года

Четвертьфинальную стадию Копа Америка завершит поединок Уругвая и Перу. Команды выступят перед публикой в Сальвадоре на арене «Фонте Нова». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на Уругвай — Перу.

Уругвай

Тот самый Уругвай, который в 2016 году не сумел выйти из группы из-за двух поражений кряду, в этом году стал одной из 8 лучших команд турнира. Шансы на проход в следующий раунд у хозяев довольно высокие. Изначально «небесные олимпийцы» были в числе фаворитов турнира, поэтому отрицать возможности подопечных Табареса как минимум глупо.

На групповой стадии уругвайцы даже выиграли у действующего чемпиона Копа Америка — сборной Чили со счетом 0:1. Перед этим «чарруа» немного забуксовали, сыграв вничью с японцами (2:2), причем соперник дважды выходил вперед. Ну а на старте чемпионата «небесно-голубые» разобрали по частям сборную Эквадора (4:0).

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Уругвай постоянно доставляет проблемы соперникам путем навесов и прострелов в штрафную с флангов. Наибольшая угроза регулярно исходит от Кавани и Суареса. Однако единственной их проблемой является низкий уровень реализации. То есть оба футболиста часто транжирят свои моменты.

Очень мощно у «двухцветных» смотрится оборона, в рядах которой есть Годин и Хименес. Оба игрока не только прекрасно справляются со своими прямыми обязанностями, но и постоянно нагнетают обстановку при стандартах в чужой штрафной площади.

Из потерь у коллектива стоит выделить Лаксальта и Весино.

Перу

Сборная Перу, казалось, лишилась одного из своих ключевых футболистов. Речь идет о Фарфане. Игрок получил повреждение на групповой стадии и мог пропустить четвертьфинальный поединок. Однако пока что правого вингера команды никто со счетов не списывает.

Со своей, довольно непростой, группы команда вышла с 3 места, проиграв в последнем туре Бразилии с разгромным счетом 0:5. После этого венесуэльцы, с которыми футболисты Перу сыграли вничью 0:0, вышли на второе место и потеснили своего главного оппонента в борьбе за прямой выход в плей-офф. Также стоит отметить победу над Боливией 1:3.

Матч с Бразилией показал, что с более серьезными соперниками «инкам» очень сложно. Уругвай как раз такой соперник, который будет регулярно проверять оборону сборной.

Напомним, что на Копа Америка 2016 «бело-красные» тоже оказались в восьмерке лучших, однако в 1/4 финала они уступили Колумбии 0:1.

Прогноз

1.70 и 6.00 — такие коэффициенты букмекеры дают на победу одной и другой команды. Ничья оценена коэффом 3.55.

Уругвай — явный фаворит этого противостояния, который имеет очень мощную линию атаки и надежный тыл. К тому же уругвайцы обладают более высоким процентом реализации (16%), и это несмотря на то, сколько моментов впустую тратят Суарес и Кавани, являющиеся лучшими бомбардирами в составе.

В матче с чилийцами хозяева смотрелись довольно неплохо. Перуанцы же в игре с Бразилией провалились. Это наталкивается нас на мысль, что Уругвай все же должен взять верх над соперником. Прогноз — победа первой. 0