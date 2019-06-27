«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.68) и ставки на товарищеский матч 27 июня 2019 года

В рамках товарищеской встречи на турнире Кубок Матч Премьер состоится поединок между двумя российскими клубами — «Краснодаром» и ЦСКА. Команды введут мяч в игру в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА.

«Краснодар»

26 мая «Краснодар» завершил сезон в РПЛ, заняв 3 место и набрав 56 очков в 30 матчах. По результатам сезона «быки» попали в квалификационный раунд Лиги чемпионов, так что скоро «горожане» будут сражаться за право участвовать в самом престижном турнире на европейском континенте.

20 июня «черные буйволы» провели товарищескую игру с клубом «Чайка». В этой встрече была зафиксирована ничья. Сложно давать оценку в таких случаях, поскольку сейчас краснодарцы перестраиваются, наигрывают новые стратегии.

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Особенно важно отметить уход двух важных футболистов — Шарля Каборе и Маурисио Перейры. Кроме того, травму получил Юрий Газинский. В общем, в оптимальном составе к матчу с ЦСКА подойти не удастся.

ЦСКА

«Армейцы» закончили всего в 5 пунктах от «Краснодара», заняв 4 место, благодаря которому «красно-синие» будут иметь возможность участвовать в Лиге Европы УЕФА.

Для ЦСКА данный поединок станет первым после окончания сезона. Таким образом, много от «двухцветных» ждать не стоит. Клубу надо дать время на раскачку.

Однозначно Виктор Гончаренко будет экспериментировать. Сейчас для его команды важно набрать форму. Возможно, он попытается найти замену защитнику Родриго Бекао, который, скорее всего, покинет стан московского клуба.

Прогноз

Прошлым летом команды тоже проводили встречу в подобном формате. В тот раз забили оба коллектива. Последняя игра между «Краснодаром» и ЦСКА завершилась со счетом 2:0 в пользу первых.

Коэффициенты в линии установлены следующие: 2.83 на хозяев, 2.47 на гостей и 3.43 на ничью.

«Краснодар» более атакующая команда, чем ЦСКА. Хотя и «армейцы» вполне могут заставить соперника чувствовать дискомфорт. Считаем, что «быки» забьют, но так как они пропустили от клуба, который только вышел из Второго дивизиона в ФНЛ 2 гола, можно ожидать, что и в этот раз свои ворота «сухими» они не оставят.

Рекомендуемый вариант для ставки — «обе забьют» за 1.68. 0