Эквадор — Япония. Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Америки 25 июня 2019 года

Эквадор
Сборная Эквадора занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка в двух стартовых турах.
«Трехцветные» на старте Кубка Америки потерпели крупное поражение от Уругвая (0:4), проведя большую часть встречи в меньшинстве.
Затем подопечные Эрнана Дарио Гомеса уступили чилийцам (1:2), и вновь не обошлось без удаления — под занавес встречи красную карточку получил Габриэль Ачильер.
Эквадор не сможет подняться выше третьего места, но даже за него стоит побороться, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал.
Япония
Сборная Японии расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, имея на своем счету одно набранное очко.
«Синие самураи» в стартовом матче на Кубке Америки крупно проиграли команде Чили (0:4), дважды пропустив от Эдуардо Варгаса.
После этого японцы разошлись миром с Уругваем (2:2), дважды выходя вперед по ходу встречи благодаря голам Кодзи Миеси.
Календарь и таблица Кубка Америки-2019
Теоретически Япония может потеснить Уругвай со второго места, но это практически нереально, учитывая нынешнюю разницу забитых и пропущенных мячей.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Эквадора — 2.27, победа сборной Японии — 3.30, ничья — 3.50.
Все прогнозы на Кубок Америки-2019
На старте Кубка Америки обе сборные особо не впечатлили, но, как нам кажется, «трехцветным» во многом не повезло, что во встрече с Уругваем они быстро остались в меньшинстве.
Во втором туре подопечные Эрнана Дарио Гомеса на равных сражались с чилийцами, так что победить японцев им вполне по силам.
У «синих самураев» имеются явные проблемы в обороне, с которыми им будет сложно рассчитывать на очки. Наш прогноз — «победа сборной Эквадора».
Для подстраховки можно взять нулевую фору, но в таком случае коэффициент составит 1.65. 0