Эквадор — Япония. Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Америки 25 июня 2019 года

Во вторник, 25 июня, сборная Эквадора сыграет с командой Японии в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы C, которая пройдет в Белу-Оризонти, начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на Эквадор — Япония.

Эквадор

Сборная Эквадора занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка в двух стартовых турах.

«Трехцветные» на старте Кубка Америки потерпели крупное поражение от Уругвая (0:4), проведя большую часть встречи в меньшинстве.

Затем подопечные Эрнана Дарио Гомеса уступили чилийцам (1:2), и вновь не обошлось без удаления — под занавес встречи красную карточку получил Габриэль Ачильер.

Эквадор не сможет подняться выше третьего места, но даже за него стоит побороться, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал.

Япония

Сборная Японии расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, имея на своем счету одно набранное очко.

«Синие самураи» в стартовом матче на Кубке Америки крупно проиграли команде Чили (0:4), дважды пропустив от Эдуардо Варгаса.

После этого японцы разошлись миром с Уругваем (2:2), дважды выходя вперед по ходу встречи благодаря голам Кодзи Миеси.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Теоретически Япония может потеснить Уругвай со второго места, но это практически нереально, учитывая нынешнюю разницу забитых и пропущенных мячей.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Эквадора — 2.27, победа сборной Японии — 3.30, ничья — 3.50.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

На старте Кубка Америки обе сборные особо не впечатлили, но, как нам кажется, «трехцветным» во многом не повезло, что во встрече с Уругваем они быстро остались в меньшинстве.

Во втором туре подопечные Эрнана Дарио Гомеса на равных сражались с чилийцами, так что победить японцев им вполне по силам.

У «синих самураев» имеются явные проблемы в обороне, с которыми им будет сложно рассчитывать на очки. Наш прогноз — «победа сборной Эквадора».

Для подстраховки можно взять нулевую фору, но в таком случае коэффициент составит 1.65. 0