ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоБразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над Перу НеймарСледующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала» Маурицио СарриСарри в Турине. Готов ли «Ювентус» меняться?
  • 17:40
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Франции
  • 17:01
    • Федун назвал болельщиков «Спартака» «самой организованной массой»
  • 15:48
    • Федерер завоевал десятый титул в Халле
  • 15:05
    • «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
  • 13:10
    • СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны» о скором возвращении
  • 11:07
    • «Краснодар» может подписать форварда «АЗ Алкмаара»
  • 10:33
    • «Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками
    Все новости спорта

    Наберет ли Эквадор первые очки на Кубке Америки?

    Эквадор — Япония. Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Америки 25 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз на Эквадор — Япония
    Эдуар Пресиадо
    Во вторник, 25 июня, сборная Эквадора сыграет с командой Японии в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы C, которая пройдет в Белу-Оризонти, начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на Эквадор — Япония.

    Эквадор

    Сборная Эквадора занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка в двух стартовых турах.

    «Трехцветные» на старте Кубка Америки потерпели крупное поражение от Уругвая (0:4), проведя большую часть встречи в меньшинстве.

    Затем подопечные Эрнана Дарио Гомеса уступили чилийцам (1:2), и вновь не обошлось без удаления — под занавес встречи красную карточку получил Габриэль Ачильер.

  • Бразилия под давлением, Аргентина в перестройке и боевой Уругвай
  • Превью Кубка Америки-2019
  • 12/06/2019

    • Эквадор не сможет подняться выше третьего места, но даже за него стоит побороться, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал.

    Япония

    Сборная Японии расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, имея на своем счету одно набранное очко.

    «Синие самураи» в стартовом матче на Кубке Америки крупно проиграли команде Чили (0:4), дважды пропустив от Эдуардо Варгаса.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    После этого японцы разошлись миром с Уругваем (2:2), дважды выходя вперед по ходу встречи благодаря голам Кодзи Миеси.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Теоретически Япония может потеснить Уругвай со второго места, но это практически нереально, учитывая нынешнюю разницу забитых и пропущенных мячей.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Эквадора — 2.27, победа сборной Японии — 3.30, ничья — 3.50.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    На старте Кубка Америки обе сборные особо не впечатлили, но, как нам кажется, «трехцветным» во многом не повезло, что во встрече с Уругваем они быстро остались в меньшинстве.

    Во втором туре подопечные Эрнана Дарио Гомеса на равных сражались с чилийцами, так что победить японцев им вполне по силам.

    У «синих самураев» имеются явные проблемы в обороне, с которыми им будет сложно рассчитывать на очки. Наш прогноз — «победа сборной Эквадора».

    Для подстраховки можно взять нулевую фору, но в таком случае коэффициент составит 1.65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.96
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Аргентина
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Катар — Аргентина
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Австрия U21 — Германия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дания U21 — Сербия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Алжир — Кения
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Канада — Куба
  • Завтра в 01:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — ЮАР
  • Завтра в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Тунис — Ангола
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция U21 — Румыния U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Англия U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Чили — Уругвай
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Чили — Уругвай
  • Послезавтра в 02:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Поль Погба
  • Безвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера
    • 12:38 18/06/2019     Неймар
  • Следующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»
    • Вчера в 22:56     Легенды стали героями интернета
  • Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса
    • 23:40 20/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Эквадор — Япония. Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Америки 25 июня 2019 года. Прогноз на Эквадор — Япония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27
    Тоже интересно
    Ставка на Мбаппе и Неймара не сыграла Футбол ПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крахПарижанам не удалось покорить Европу только за счет громких трансферов Вчера в 00:300
  • 10:15
    • Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ
  • 08:17
    • Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей
  • 17:19
    • Иванович призвал не считать количество лет
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Мелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынкеЗа десять дней до старта предсезонки «Ман Юнайтед» подписал лишь одного игрока. 21/06/2019 в 18:310
  • Экспресс дня

  • Повторит ли Аргентина сценарий ЧМ-2018?
  • 4.96
    •
  • 16:49
    • Барти впервые станет первой ракеткой мира
  • 16:34
    • Тренер сборной Катара заявил о желании сражаться, а не фотографироваться с Месси
  • 16:19
    • Газизов пообещал исполнять решения главы Башкортостана по стадиону
    Мохамед Салах Футбол КАН-2019. Пять фактов о расширенном турниреВ Египте стартует континентальное первенство Африки 21/06/2019 в 12:430
  • 16:04
    • Рой Кин покинул «Ноттингем Форест»
  • 15:35
    • Алвес может вернуться в «Барселону»
  • 15:22
    • Спортдир «Сочи» надеется укомплектовать команду за неделю-две
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие