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    Испания U21 — Бельгия U21. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 19 июня 2019 года

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    Прогноз на Испания U21 — Бельгия U21
    Гол Себальоса не помог Испании выиграть у Италии
    Во втором туре молодежного чемпионата Европы-2019 группы A в итальянской Реджо-нель-Эмилии пройдет поединок между сборными Испании и Бельгии. Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на Испания U21 — Бельгия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа A 19 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Испания U21

    Сборная Испании смогла выиграть свою квалификационную группу, опередив команды Северной Ирландии, Словакии, Исландии, Албании и Эстонии.

    За десять матчей отборочного турнира коллектив выиграл девять поединков и ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение пришлось на домашний матч против Ольстера (1:2).

    В этих встречах «Фурия рохита» смогла отличиться 31-м голом и пропустила 10 мячей. До начала турнира сборная не знала неудач в шести встречах при одной ничьей.

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    Тем не менее, на старте Евро-2019 она крупно уступила Италии — 1:3.

    Бельгия U21

    Бельгия также стала победителем своей отборочной группы. Она обогнала в турнирной таблице Швецию, Турцию, Венгрию, Кипр и Мальту.

    Команда теряла очки в двух встречах из десяти, ни разу не проиграв. Вничью завершились домашние поединки против Турции (0:0) и Швеции (1:1).

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    • Тем не менее, до начала турнира коллектив не знал вкуса побед в трех матчах кряду при двух поражениях. Неудача случилась и на старте Евро, когда подопечных Йохана Валема обыграли хозяева первенства Польша (2:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев матча, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Испания выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    Испания U21 — Бельгия U21. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 19 июня 2019 года. Прогноз на Испания U21 — Бельгия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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