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    Парагвай и Катар голами не порадуют

    Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче Кубка Америки 16 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинская Америка Прогнозы на сборную Парагвая Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз на Парагвай — Катар
    Сборная Парагвая
    В воскресенье, 16 июня, сборная Парагвая в бразильском Рио-де-Жанейро примет команду Катара в рамках 1-го тура Кубка Америки-2019. Матч группы В стартует в 22:00 по Москве. Прогноз на Парагвай — Катар.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 16 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.80
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    Парагвай

    Парагвайцы не участвовали в мундиале в России. Им для прямой путевки на ЧМ-2018 не хватило трех очков.

    После квалификационных матчей в своей зоне сборная Парагвая провела в 2018 году три контрольных поединке, где была всего лишь одна ничья при трех поражениях.

    Ничейный результат пришелся на матч с ЮАР (1:1). Уступили парагвайцы командам США (0:1) и Японии (2:4).

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    • В марте этого года сборная Парагвая проиграла Перу (0:1) и Мексике (2:4), а в июне сыграла вничью с Гондурасом (1:1) и победила Гватемалу (2:0).

    Катар

    Катарцы не выступали на ЧМ-2018, зато в этом году подопечные Феликса Баса выступали в Кубке Азии, где сыграли семь матчей.

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    Итог — победа на турнире и семь добытых побед с разницей мячей 19:1. Катарцы последовательно победили Ливан (2:0), КНДР (6:0), Саудовскую Аравию (2:0), Ирак (1:0), Корею (1:0), ОАЭ (4:0).

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    В финале катарцы выиграли у Японии — 1:3. Впечатляющий результат, ведь раньше Катар никогда не доходил дальше четвертьфинала.

    В июне сборная Катара провела контрольный матч со сборной Бразилии, уступив со счетом 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Парагвай, коэффициент на победу номинальных гостей равен 1.70, тогда как гостей поля оценивается в 5.50, а ничья — в 3.45.

    Обе команды нельзя назвать результативными — парагвайцы редко забивают больше одного мяча. Не стоит ждать большого количества забитых мячей.

    Катарцы показали на Кубке Азии, что у них надежная оборона. Вряд ли они пропустят более одного мяча. 0

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    Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче Кубка Америки 16 июня 2019 года. Прогноз на Парагвай — Катар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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