Венесуэла — Перу. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Америки 15 июня 2019 года

В субботу, 15 июня, сборная Венесуэлы в бразильском Порту-Алегри примет команду Перу в рамках 1-го тура Кубка Америки-2019. Матч группы А стартует в 22:00 по Москве. Прогноз на Венесуэла — Перу.

Венесуэла

Венесуэла не смогла отобраться на ЧМ-2018. В сентябре, октябре и ноябре прошлого года команда провела по два товарищеских поединка, и результат оказался неоднозначным.

Сначала венесуэльцы проиграли Колумбии со счетом 1:2. После этого удалось реабилитироваться в матче с Панамой (0:2). Еще одно поражение команда потерпела во встрече с Басконией (4:2).

Затем последовали три беспроигрышных матча подряд. La Vinotinto выиграли у ОАЭ 0:2 и сыграли вничью с иранцами и японцами с одинаковым счетом 1:1.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

В марте этого года Венесуэла победила в контрольном матче Аргентину (3:1), игравшую без Икарди и Агуэро, но с Месси.

В июне подопечные Рафаэля Дудамеля успели провести три контрольных матчах, дома упустив победу над Эквадором (1:1) на последних минутах и на выезде проиграв Мексике (1:3).

В последнем матче Венесуэла разгромила сборную США (3:0). Дублем в этом матче отметился Саломон Рондон, ставший самым результативным форвардом в истории команды.

Перу

Инки на ЧМ-2018 из группы не вышли, после чего провели ряд контрольных матчей. В сентябре прошлого года они уступили со счетом 1:2 на выезде сначала Голландии, а затем Германии.

В октябре сборная Перу разгромила дома команду Чили (3:0), и спаслась от поражения в матче с США на выезде — 1:1. А в ноябре перуанцы проиграли дома Эквадору (0:2) и Коста-Рике (2:3).

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

В марте этого года сборная Перу на своем поле победила в контрольном матче Парагвай (1:0) и уступила сборной Сальвадора (0:2).

В июне перуанцы успели сыграть с Коста-Рикой, победив со счетом 1:0, и крупно проиграли Колумбии (0:3).

Команды встречались в отборе к ЧМ-2018. Оба раза перуанцы пропускали дважды и отыгрывались — 2:2. В Кубке Америки команды встречались в 2015 голу — Перу победил со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают Перу фаворитом матча. На победу команды Рикардо Гареки дается коэффициент 2,45, тогда как на ничью — 3,0, а на успех сборной Венесуэлы — 3,20.

Перуанцы в этом году играют довольно неровно. Венесуэла в июньских матчах смотрелась куда агрессивнее, прогнозируем, что команда Дудамеля не проиграет.

«Инки» почти не забивают — два гола Куэвы в 4-хм матчах этого года — и все. В то время как Рондон набрал неплохую форму. Интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,70 и «гол в обоих таймах — нет» за 1,60. 0