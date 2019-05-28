ЮАР U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 28 мая 2019 года

В рамках 2 тура молодежного ЧМ-2019 сойдутся участники группы F — сборные ЮАР и Южной Кореи. Очередной поединок турнира будет проведен в городе Тыхы и начнется в 21:30 по мск. Прогноз на ЮАР U20 — Южная Корея U20.

ЮАР U20

Несмотря на равенство очков с Южной Кореей сборная ЮАР занимает последнее место в группе. Все потому, что коллектив уступил Аргентине с крупным счетом 5:2. Таким образом, у африканцев чуть хуже разница мячей (-3 против -1).

Победа для «ребят зулу» станет настоящим спасением, поскольку тогда у команды появятся очень большие шансы на выход из группы, правда все будет зависеть от итогового рейтинга третьих команд группового этапа.

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На прошлом мундиале «желтые» так и не смогли одержать победу в группе, потерпев 2 поражения и сыграв раз вничью. Так что сейчас у ЮАР есть возможность изменить свою историю выступлений на ЧМ. К тому же 3 место на турнире Кубка африканских наций 2019 года показывает, что коллектив не является легким соперником.

Южная Корея U20

Южная Корея не допустила крупного поражения, позволив португальцам забить лишь один мяч. Несмотря на то, что корейцы частично уступили борьбу за мяч, они не давали разгуляться сопернику — из 11 ударов сборной Португалии лишь 3 дошли до створа ворота, причем голкипер вступал в игру только дважды. Вполне могла быть и ничья.

За «азиатскими тиграми» закреплена 3 позиция. Из-за разницы мячей корейцы уступают США в общей группе третьих команд, занимая 5 строчку, тогда как в плей-офф выходят 4 первых коллектива.

Для «воинов Тэджу» это первый серьезный турнир в этом году. В отличие от ЮАР номинальные гости провели 4 товарищеских поединка, из которых было выиграно 2 и столько же проиграно. Такой календарь наверняка не позволил Чон Джун Ену в полной мере наиграть состав, при этом африканцы давно поймали свой ритм.

В 2017 году Южная Корея вышла в 1/8 финала, обыграв в группе сборную Гвинеи, и что самое важное, сборную Аргентины.

Прогноз

Букмекеры дают меньший коэффициент на Южную Корею — 2.17 против 3.45. Скорее всего, это связано с последним выступлением корейцев. Расчет ставки в случае ничьи будет проводиться по коэффициенту 3.30.

Статистика Кореи с прошлой встречи внушает больше доверия. Так что мы ставим именно на эту команду.

Также предлагаем прогноз с общим тоталом игры. По нашему мнению, тотал будет меньше 2.5. Коэффициент здесь достигает отметки в 1.73. 0