«Ротор» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года

25 мая «Ротор» на «Волгоград Арена» примет «Чертаново» в рамках 38-го тура первенства первой российской лиги. Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Чертаново».

«Ротор»

Волгоградский коллектив перед заключительным туром расположился на 10-й строке в турнирной таблице ФНЛ, заработав в 37-ми матчах 50 очков. «Ротор» уже решил свою задачу на сезон — сохранил прописку в первой лиге.

В предыдущих пяти встречах розыгрыша первого российского дивизиона подопечные Игоря Меньщикова заработали только пять очков благодаря одной победе и двум ничьим при двух поражениях. Забили они за этот период четыре гола, а пропустили на один больше.

В минувшем игровом дне волжане на выезде проиграли лидеру ФНЛ «Тамбову» со счетом 0:1, пропустив на 55-й минуте, а с 67-й играя в большинстве, которым они не смогли воспользоваться.

30 очков из 50 «Ротор» заработал на своей арене. За 18 матчей команда из Волгограда дома одержала восемь побед при шести ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 19:15.

«Чертаново»

«Чертаново» перед заключительным туром с 58 очками располагается на пятой строке турнирной таблицы ФНЛ, отставая от четвертого места, дающего право на стыковые матчи, всего лишь на один балл.

За последние пять встреч в первенстве первого российского дивизиона столичный клуб не проиграл ни разу и заработали 11 пунктов, благодаря трем победам и двум ничьим. Соотношение мячей в этих встречах составило 10:7.

В поединке 37-го тура подопечные Игоря Осинькина по-волевому обыграли на своей территории «Химки» со счетом 2:1, забив свои голы на 87-й и 90-й минуте игры.

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18 гостевых поединков в этом розыгрыше первой лиги принесли «Чертаново» шесть викторий, пять мировых и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 26:28. На выезде москвичи на могут победить уже в четырех играх кряду, проиграв только раз.

В первом круге этого сезона ФНЛ игра между этими командами в Москве завершилась ничейным результатом — 1:1.

Прогноз на «Ротор» — «Чертаново»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 2.40, победа «Чертаново» — 3.00, ничья — 3.10.

«Чертаново» нужно в этом поединке брать три очка и надеяться на осечку «Нижнего Новгорода». Но сделать это сделать это в Волгограде, где «Ротор» играет сильно, будет очень непросто.

Вполне вероятного, что от этого поединка можно ожидать забитые мячи в обе стороны. Также можно рискнуть и поставить на победу гостей, которым очень нужны три балла. 0