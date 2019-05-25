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    Будут ли голы в матче Панама U20 — Мали U20?

    Панама U20 — Мали U20. Прогноз (к. 1.85.) и ставки на матч ЧМ-2019 до 20 лет 25 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз на Панама U20 — Мали U20
    Лассана Ндиайе
    Польский город Быдгощ станет местом проведения матча группы E Панама U20 — Мали U20. Болельщики займут места на арене Zdzisław Krzyszkowiak Stadium. Поединок 1 тура ЧМ-2019 до 20 лет начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Панама U20 — Мали U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа E 25 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • X
  • 2.95
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    Панама U20

    Молодежная сборная Панамы неплохо проявила себя на турнире КОНКАКАФ. Команда отобралась в финальную группу, но не смогла выйти в плей-офф, пропустив вперед сборную Мексики U20 по показателям фейр-плей.

    Из 12 матчей на КОНКАКАФ Панама выиграла 9, а также дважды сыграла вничью и лишь однажды уступила сопернику. Правда в этом году «канальщики» не проводили никаких сборов и товарищеских игр, так что судить о состоянии молодых панамских футболистов можно только по прошлогодним встречам.

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    В составе La Marea Roja достаточно игроков, которые могут сделать результат. В последнем игре Эрнесто Волкер оформил дубль. Перед этим неплохо проявили себя Диаз, Орельян, Валанта и МакКензи Моралес.

    Мали U20

    Сборная Мали U20 не без доли везения выиграла прошлой зимой Кубок африканских наций, победив в финале сборную Сенегала в серии послематчевых пенальти. Проведя в финальной стадии турнира 5 матчей, команда проиграла лишь один раз. При этом забито и пропущено было по 4 мяча.

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    Из состава «орлов» хочется выделить таких футболистов как Сейку Коита и Хаджи Драме. Первый отличается отличной скоростью и техникой, поэтому регулярно создает проблемы сопернику. Драме отметился двумя голами на групповой стадии КАН, благодаря чему Мали U20 вышла в полуфинал.

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    • За последние 10 встреч малийцы потерпели лишь 2 поражения. Что касается участия в ЧМ, то в 2017 году команда не выступала на мундиале, а в 2015 году дошла до полуфинала, где уступила Сербии по пенальти.

    Прогноз

    Чуть больший перевес на стороне малийцев. На их победу букмекеры предлагают 2.23, тогда как вероятность победы панамцев оценивается цифрой 3.70. На ничью дается коэффициент 3.00.

    Очень сложно предсказать исход этого поединка. Обе команды неплохо показали себя на турнирах КОНКАКАФ и КАН. Единственное, что бросается в глаза, так это результативность Панамы. Она больше забивает, ведь в составе есть способные на это футболисты.

    Мы полагаем, что Мали и Панама забьют друг другу, тем самым активировав пункт «обе забьют» с коэффициентом 1.85. 0

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    Панама U20 — Мали U20. Прогноз (к. 1.85.) и ставки на матч ЧМ-2019 до 20 лет 25 мая 2019 года. Прогноз на Панама U20 — Мали U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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