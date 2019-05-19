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    Сколько голов забьют «Милан» и «Фрозиноне»?

    «Милан» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 37 тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Фрозиноне
    Прогноз на «Милан» — «Фрозиноне»
    Кшиштоф Пентек
    В 37 туре «Милан» будет решать еврокубковые задачи. На своем стадионе «Сан-Сиро» команда встретиться с аутсайдером Серии А — «Фрозиноне». Начало поединка в 19:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Фрозиноне».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.15
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  • 8.00
  • 2
  • 17.00
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    «Милан»

    Гаттузо и его подопечные должны хорошо выложиться в последних 2 турах чемпионата. Дело в том, что «Милан» сейчас находится на 5 позиции с 62 очками. До зоны Лиги чемпионов всего 3 пункта. Есть возможность побороться за ЛЧ. На 5 место «россонери» претендуют «Рома» и «Торино». В случае поражения «полосатые» вылетят из зоны еврокубков.

    В последних 2 матчах «Милан» исправил ситуацию и смог одержать две победы после неубедительных 3 выступлений кряду. Во всех двух случаях команда побеждала с небольшим отрывом — 0:1 с «Фиорентиной» и 2:1 с «Болоньей».

    Календарь и таблица Серии А

    Перед этим клуб дважды подряд уступал всухую, в том числе «Лацио» в полуфинале Кубка Италии. Вообще у «красно-черных» был непростой период. До 2-матчевой серии хозяева провели 8 поединков. Из них было 5 поражений и всего лишь одна победа.

    Вне игры остались Бонавентура, Калабриа и Кальдара из-за травмы. Красную карточку получил Пакета, поэтому и он не сможет участвовать в игре.

    «Фрозиноне»

    В Серии А у «Фрозиноне» дела идут плохо. Клуб проиграл 4 из 5 последних матчей. К тому же «канарейки» уже совершенно точно вылетают из высшего дивизиона. Они смогли набрать всего лишь 24 очка, тогда как для спасения нужно собрать еще как минимум 20 пунктов.

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    В прошлом туре «желто-синие» проиграли «Удинезе» 1:3. Перед этим — 2:2 с «Сассуоло» и 0:2 с «Наполи» дома. Во второй половине сезона гости провели 17 поединков. Из них они смогли выиграть только 4, а проиграли «двухцветные» целых 11 раз.

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    • В чемпионате «Фрозиноне» не выигрывает 5 матчей кряду. В 3 последних команда пропускала как минимум 2 гола.

    В составе есть потери. Из-за травмы вылетел основной защитник Саламон и полузащитник Чибса.

    Прогноз

    У «Милана» нет другого выхода кроме победы. Букмекеры это понимают, поэтому на успех «миланцев» они дают всего 1.17. Победа «Фрозиноне» оценивается коэффициентом 16.5.

    Команды провели 3 очных поединка. Всего раз выигрывал «Милан» и два раза фиксировалась ничья. В текущем сезоне клубы уже успели расписать нулевую ничью. В этот же раз без голов точно не обойдется.

    Учитывая, что последние игры «дьяволов» не очень результативные — ТМ 2.5 в 4 из 5 встреч — можно спрогнозировать 2-3 забитых гола. Этот вариант предлагают за 2.18. 0

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    «Милан» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 37 тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года. Прогноз на «Милан» — «Фрозиноне». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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