«Енисей» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата России по футболу 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, «Енисей» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Красноярске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Енисей» — «Краснодар».

«Енисей»

Красноярский «Енисей» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков.

Подопечные Дмитрия Аленичева пока не потеряли шансы сохранить прописку в элитном дивизионе, но для этого им необходимо побеждать в трех оставшихся турах и надеяться на неудачи «Анжи» и «Уфы».

В этом сезоне «Енисей» одержал всего четыре победы, две из которых — совсем недавно. В конце апреля красноярцы на своем поле обыграли «Оренбург» (2:1), а в начале мая при поддержке родных трибун одолели «Анжи» (3:1).

Календарь и таблица РПЛ

Серьезных кадровых проблем у «Енисея» сейчас нет.

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара» расположились на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 47 баллами.

«Горожане» на два очка отстают от идущего вторым «Локомотива» и на столько же очков опережают ЦСКА.

В этом году «быки» не одержали ни одной гостевой победы, проиграв «Локомотиву» (0:1), а также сыграв вничью со «Спартаком» (1:1), «Динамо» (1:1), «Ахматом» (1:1) и «Ростовом» (1:1).

У «Краснодара» основные футболисты тоже находятся в строю.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 1.47, победа «Енисея» — 7.40, ничья — 4.20.

Очевидно, что по уровню игры «горожане» намного превосходят красноярцев, которые хоть и выиграли две предыдущие встречи на своем поле, но не у самых сильных команд.

Все прогнозы на РПЛ

Да, у «быков» частенько случаются провалы, однако важно сделать скидку на непростой календарь.

Сейчас «Краснодар» находится в таком положении, когда терять очки нельзя, потому что можно выпасть из зоны Лиги чемпионов. Исходя из этого, наш прогноз — «победа гостей с форой -1» за 1.76.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Краснодара" больше 1,5» за 1.66. Считаем, что гости точно откроют счет в матче, а уже после этого подловят хозяев, которые сместят акцент на атаку. 0