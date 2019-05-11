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    Отправит ли «Краснодар» своего соперника в ФНЛ?

    «Енисей» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата России по футболу 11 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Енисей Краснодар
    Прогноз на «Енисей» — «Краснодар»
    Магомед Сулейманов
    В субботу, 11 мая, «Енисей» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Красноярске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Енисей» — «Краснодар».

    «Енисей»

    Красноярский «Енисей» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков.

    Подопечные Дмитрия Аленичева пока не потеряли шансы сохранить прописку в элитном дивизионе, но для этого им необходимо побеждать в трех оставшихся турах и надеяться на неудачи «Анжи» и «Уфы».

    В этом сезоне «Енисей» одержал всего четыре победы, две из которых — совсем недавно. В конце апреля красноярцы на своем поле обыграли «Оренбург» (2:1), а в начале мая при поддержке родных трибун одолели «Анжи» (3:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Енисея» сейчас нет.

    «Краснодар»

    Футболисты «Краснодара» расположились на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 47 баллами.

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    • «Горожане» на два очка отстают от идущего вторым «Локомотива» и на столько же очков опережают ЦСКА.

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    В этом году «быки» не одержали ни одной гостевой победы, проиграв «Локомотиву» (0:1), а также сыграв вничью со «Спартаком» (1:1), «Динамо» (1:1), «Ахматом» (1:1) и «Ростовом» (1:1).

    У «Краснодара» основные футболисты тоже находятся в строю.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 1.47, победа «Енисея» — 7.40, ничья — 4.20.

    Очевидно, что по уровню игры «горожане» намного превосходят красноярцев, которые хоть и выиграли две предыдущие встречи на своем поле, но не у самых сильных команд.

    Все прогнозы на РПЛ

    Да, у «быков» частенько случаются провалы, однако важно сделать скидку на непростой календарь.

    Сейчас «Краснодар» находится в таком положении, когда терять очки нельзя, потому что можно выпасть из зоны Лиги чемпионов. Исходя из этого, наш прогноз — «победа гостей с форой -1» за 1.76.

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Краснодара" больше 1,5» за 1.66. Считаем, что гости точно откроют счет в матче, а уже после этого подловят хозяев, которые сместят акцент на атаку. 0

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    «Енисей» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата России по футболу 11 мая 2019 года. Прогноз на «Енисей» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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