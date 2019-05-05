«Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 мая

В воскресенье, 5 мая, «Лацио» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Аталанта».

«Лацио»

Римский «Лацио» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 55 очков.

«Орлы» одержали 16 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В апреле подопечные Симоне Индзаги обыграли «Удинезе» (2:0) и «Сампдорию» (2:1), разошлись миром с «Сассуоло» (2:2), а также уступили СПАЛу (0:1), «Милану» (0:1) и «Кьево» (1:2).

Календарь и таблица Серии А

После травм у «Лацио» восстанавливаются Валон Бериша, Джордан Лукаку, Сергей Милинкович-Савич и Ромуло. Сенад Лулич отбывает дисквалификацию.

«Аталанта»

«Аталанта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 59 набранными очками.

На счету бергамцев 17 побед, восемь ничьих и девять поражений в 34 сыгранных турах.

В прошлом месяце команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Болонью» (4:1), «Наполи» (2:1) и «Удинезе» (2:0), а также поделила очки с «Интером» (0:0) и «Эмполи» (0:0).

У «Аталанты» в лазарете находятся Рафаэл Толои, Йосип Иличич и Муса Барроу.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лацио» — 2.32, победа «Аталанты» — 3.10, ничья — 3.70.

Все прогнозы на Серию А

Очевидно, что обеим командам сейчас нужны очки. Римляне пока не входят в зону еврокубков, но находятся на расстоянии одной победы от «Милана», «Торино» и «Ромы». В то же время бергамцы замыкают топ-4, однако опережают «Рому» лишь на один балл.

В таких условиях никого из соперников не устроит даже ничья, поэтому мы ждем открытого и результативного футбола. Наш прогноз — «тотал больше 2,5» за 1.71.

Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 1.69. В последнее время «Аталанта» играет стабильнее «Лацио», да и желание попасть в Лигу чемпионов должно прибавить ей мотивации. 0