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    Что покажет «Монако» против окрыленного «Ренна»?

    «Ренн» — «Монако». Прогноз (к. 1.65) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 мая 2019 года

    Футбол Франции Лига 1 Ренн Монако
    Прогноз на «Ренн» — «Монако»
    «Ренн» завоевал Кубок Франции
    В среду, 1 мая, «Ренн» будет принимать «Монако» в рамках 34-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монако».

    «Ренн»

    В турнирной таблице Лиги 1 команда идет 11-й и ни на что уже не претендует, поэтому и мотивации особой нет, чему подтверждение — серия из четырех игр без побед (2 ничьи и 2 поражения).

    Удалось «красно-черным» ярко выступить в Лиге Европы, где они вышли в 1/8 финала, обыграв на этой стадии дома «Арсенал» — 3:1. Правда, в ответной игре лондонцы таки выбили французов — 3:0.

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    Главным успехом «Ренна» стало выступление в Кубке Франции, где команда дошла до финала и, казалось, достигла своего потолка, ведь в решающей игре соперником был страшный ПСЖ.

    Тем не мене, в финале, который состоялся 27 апреля, подопечные Жюльена Штефана сотворили сенсацию. Парижане быстро забили два гола, однако «Ренн» сумел сравнять счет, а в серии послематчевых пенальти завоевал трофей — 6:5. Вполне возможно, что команда отдала слишком много сил в этой встрече, но оно того стоило.

    «Монако»

    Для «Монако» все оставшиеся матчи в Лиге 1 имеют огромное значение, поскольку коллектив борется за сохранение прописки в элите французского футбола.

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    «Красно-белые» не выигрывают уже четыре встречи подряд — две ничьи и два поражения. Перед этим была победа и еще одна ничья.

    Сейчас лучшими голеодорами у команды являются Фалькао и Жельсон Мартинс, которые на двоих за 11 встреч забили 7 мячей. В прошлом туре монегаски уступили ПСЖ (1:3), а голом отметился россиянин Александр Головин, но это пока единственная хорошая новость.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение «Монако», коэффициент на победу которого равен 2.33, тогда как успех «Ренна» оценивается в 3.15, а ничья — в 3.45.

    В последний раз команды встречались в октябре прошлого года и тогда «Ренн» победил на выезде — 2:1.

    Хозяева недавно шокировали ПСЖ и добыли трофей, а теперь на крыльях успеха постараются одолеть «Монако», который переживает очередной спад. Предлагаем поставить на то, что «Ренн» не проиграет за 1.65. 0

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    «Ренн» — «Монако». Прогноз (к. 1.65) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 мая 2019 года. Прогноз на «Ренн» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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