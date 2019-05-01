«Ренн» — «Монако». Прогноз (к. 1.65) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 мая 2019 года

В среду, 1 мая, «Ренн» будет принимать «Монако» в рамках 34-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монако».

«Ренн»

В турнирной таблице Лиги 1 команда идет 11-й и ни на что уже не претендует, поэтому и мотивации особой нет, чему подтверждение — серия из четырех игр без побед (2 ничьи и 2 поражения).

Удалось «красно-черным» ярко выступить в Лиге Европы, где они вышли в 1/8 финала, обыграв на этой стадии дома «Арсенал» — 3:1. Правда, в ответной игре лондонцы таки выбили французов — 3:0.

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Главным успехом «Ренна» стало выступление в Кубке Франции, где команда дошла до финала и, казалось, достигла своего потолка, ведь в решающей игре соперником был страшный ПСЖ.

Тем не мене, в финале, который состоялся 27 апреля, подопечные Жюльена Штефана сотворили сенсацию. Парижане быстро забили два гола, однако «Ренн» сумел сравнять счет, а в серии послематчевых пенальти завоевал трофей — 6:5. Вполне возможно, что команда отдала слишком много сил в этой встрече, но оно того стоило.

«Монако»

Для «Монако» все оставшиеся матчи в Лиге 1 имеют огромное значение, поскольку коллектив борется за сохранение прописки в элите французского футбола.

С 32 очками клуб занимает 17-е место, находясь прямо перед пропастью — зона стыковых матчей позади всего в трех пунктах.

«Красно-белые» не выигрывают уже четыре встречи подряд — две ничьи и два поражения. Перед этим была победа и еще одна ничья.

Сейчас лучшими голеодорами у команды являются Фалькао и Жельсон Мартинс, которые на двоих за 11 встреч забили 7 мячей. В прошлом туре монегаски уступили ПСЖ (1:3), а голом отметился россиянин Александр Головин, но это пока единственная хорошая новость.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Монако», коэффициент на победу которого равен 2.33, тогда как успех «Ренна» оценивается в 3.15, а ничья — в 3.45.

В последний раз команды встречались в октябре прошлого года и тогда «Ренн» победил на выезде — 2:1.

Хозяева недавно шокировали ПСЖ и добыли трофей, а теперь на крыльях успеха постараются одолеть «Монако», который переживает очередной спад. Предлагаем поставить на то, что «Ренн» не проиграет за 1.65. 0