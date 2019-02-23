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    Продолжится ли победная серия ПСЖ?

    ПСЖ — «Ним». Прогноз и ставки на чемпионат Франции 23 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ним
    Прогноз на ПСЖ — «Ним»
    ПСЖ лидирует с 15-очковым отрывом
    В субботу, 23 февраля, в поединке 26 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своей арене примет «Ним». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Ним».
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    ПСЖ

    Тогда как большинство оппонентов сыграли свои 25 поединков, ПСЖ все еще недостает одного матча. Но даже без него столичный гранд не просто лидирует в Лиге 1, а делает это с отрывом в 15 баллов.

    Предыдущие пять игр во всех турнирах парижане выиграли. Только до этого два очка у французского гранда отобрал «Лион», который играл на своем поле. В национальном первенстве у команды семь побед в восьми встречах.

    По три пункта коллектив набирал во встречах с «Нантом», «Амьеном», «Генгамом», «Ренном», «Бордо» и «Сент-Этьеном» и «Монпелье». К этому также стоит добавить успехи в матчах против «Виллефранш» (3:0) в кубке страны и «МЮ» (2:0) в Лиге чемпионов.

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    «Ним»

    «Ним» после 25 матчей в Лиге 1 расположился на 10-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. Это на 29 меньше, чем у предстоящего противника, что красноречиво демонстрирует пропасть между «Пари Сен-Жермен» и серединой таблицы.

    За минувшие пять поединков в чемпионате Франции «Крокодилы» выиграли три матча при одном поражении. Оно случилось почти месяц назад против «Ниццы» (0:2) в гостях.

    А обыграла команда Бернара Бланкара «Анже» (3:1), «Нант» (1:0) и «Дижон» (2:0) на своей территории. Прогресс коллектива очевиден, ведь до этой серии у него было пять поражений в шести встречах во всех турнирах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех гостей оценивается в 13,75, а ничья — в 7,15.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет с «сухим» счетом за 2,24. 0

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    Прогноз на ПСЖ — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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