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    СПАЛ — «Фиорентина». Прогноз на матч 24 тура итальянской Серии А 17 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии СПАЛ Фиорентина
    Прогноз на СПАЛ — «Фиорентина»
    СПАЛ — «Фиорентина»
    В воскресенье, 17 февраля, в 24 туре итальянской Серии А СПАЛ на своем поле примет «Фирентину». Начало матча — в 14:30 по мск. Прогноз на СПАЛ — «Фиорентина».
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    СПАЛ

    В 2019 году дела у клуба из Феррары идут в целом лучше, чем до НГ. С зимнего перерыва СПАЛ вернулся домашней ничьей с «Болоньей» (1:1).

    Затем подопечные Леонардо Семпличи на выезде одолели «Парму» (3:2), вырвав победу на последних минутах и прервав 12 матчевую безвыигрушную серию во всех турнирах, тянувшуюся с октября прошлого года.

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    Вернувшись домой, СПАЛ разошелся миром с «Торино» (0:0), а в последнем матче проиграл на выезде «Аталанте» (1:2), забив быстрый гол и дважды пропустив после перерыва.

    После 23 туров СПАЛ с 22 очками на 14-м месте. Разница мячей 20-32, лучший бомбардир с 8 голами — Андреа Петанья.

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    • В первом круге СПАЛ уступил «Фиорентине» со счетом 0:3. В прошлом сезоне клуб из Феррары дважды сыграл вничью — 1:1 дома и 0:0 на выезде.

    «Фиорентина»

    «Фиалки» начали год с выездной победы над «Торино» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии, после чего на своем поле спаслись от поражения в остросюжетном матче с «Сампдорией» (3:3) в рамках Серии А.

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    В не менее результативном выездном матче с «Кьево», подопечным Стефано Пиоли удалось удержать победу со счетом 4:3.

    Серию матчей с большим количеством голов продолжил четвертьфинал Кубка Италии, в котором «Фиорентина» на своем поле разгромила «Рому» со счетом 7:1.

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    • В последних матчах, расстрелявшие весь боезапас флорентийцы сбавили ход, сыграв вничью сначала с «Удинезе» (1:1) в гостях, а в последнем матче — с «Наполи» (0:0) дома.

    После 23 туров «Фиорентина» с 32 очками занимает 10 место. Разница мячей 33-25, лучший бомбардир с 10 голами — Марко Бенасси.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,15, а на успех СПАЛа — 3.55.

    В последних матчах «Фиорентина» сбавила ход, тем не менее, можно прогнозировать, что «филки» не проиграют СПАЛУ.

    Хозяева очень мало забивают, флорентийцы тоже не отличаются результативностью в последних матчах. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0

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    Прогноз на СПАЛ — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В воскресенье, 17 февраля, в 24 туре итальянской Серии А СПАЛ на своем поле примет «Фирентину». Начало матча — в 14:30 по мск.
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