«Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 17 февраля 2019 года

В воскресенье, 17 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Жирону». Поединок состоится в рамках 24 тура испанской Примеры. Начало в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Жирона».

«Реал» М

«Королевский клуб» на данный момент идет вторым в Примере. У команды 45 пунктов, что на 6 баллов меньше чем у «Барселоны». Мадридский «Атлетико» является ближайшим преследователем хозяев и отстает всего на одно очко.

«Реал» стал играть стабильнее. В последних 6 поединках чемпионата у коллектива было только одно поражение, однако уже 5 встреч кряду «сливочные» набирают по 3 очка.

Последний раз «галактикос» проиграли «Реал Сосьедаду» на своем поле. После этого были успешные матчи против «Бетиса», «Севильи», «Эспаньола», «Алавеса» и «Атлетико».

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В середине недели клуб ездил в Амстердам на встречу с «Аяксом». Подопечным Солари удалось выиграть 1:2, но не без проблем. Таким образом, «Реал» потратил немало сил для достижения такого результата.

В матче не смогут сыграть Льоренте и Модрич. Также есть вероятность, что на поле не появятся Иско и Бензема.

«Жирона»

«Жирона» падает все ниже и ниже. Сейчас клуб занимает 16 место. Теперь от зоны вылета команду отделяет всего один пункт.

Если учитывать матчи Примеры и Кубка Испании, то коллектив не побеждает 13 игр подряд, при этом 6 последних гости проиграли. За 6 встреч в чемпионате Испании клуб набрал всего 2 очка и это худший результат высшего дивизиона на данный момент.

На выезде «бело-красные» уступили в двух последних противостояниях. Пока что нет никаких предпосылок, которые бы указывали на изменение ситуации.

Стоит отметить, что «жирондинцы» проиграли в 4 последних очных матчах против «Реала». Кроме того, команда пропускала не менее трех мячей в каждом случае.

В списке травмированных числятся такие игроки как Мохика, Муньеса, Стуани, Думбия, Гарсия и Робертс.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» — 1,21 против 14,5. Ничья рассматривается с коэффициентом 7,10.

В нынешнем сезоне команды встречались три раза. В августе хозяева выиграли на выезде со счетом 1:4. Затем мадридский коллектив одержал две победы в матчах Кубка Испании (4:2 и 1:3).

«Галактикос» довольно уверенно выступают в чемпионате. Несмотря на плотный игровой график, команда продолжает извлекать из каждого поединка максимальный результат. Мы полагаем, что и в этот раз «Реал» одержит уверенную победу, а общий тотал поединка будет больше 2,5. На это дается коэффициент 1,60. 0