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    «Интер» — «Сампдория»: чего ожидать от матча?

    «Интер» — «Сампдория». Прогноз на матч 24 тура итальянской Серии А 17 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Интер Сампдория
    Прогноз на «Интер» — «Сампдория»
    Футболисты «Интернационале»
    На стадионе «Джузеппе Меацца» миланский «Интер» примет «Сампдорию». Обслуживать поединок будет арбитр Даниэле Довери. Стартовый сигнал он даст в 20:00 по мск. Прогноз на «Интер» — «Сампдория».
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    «Интер»

    «Интер» третий в Серии А. У команды 43 очка, что обеспечивает отрыв от «Милана» (4 место) на 4 пункта. Пока что от «Наполи» «нерадзурри» сильно отстают. Разрыв составляет 9 баллов.

    Все прогнозы на Серию А

    В 6 последних матчах чемпионата «Интер» потерпел два поражения от «Торино» и «Болоньи». Также была нулевая ничья с клубом «Сассуоло». Победы удалось одержать в поединках с «Наполи», «Эмполи» и «Пармой». Примечательно, что во всех матчах забивалось по одному мячу, а в 4 из них «черно-синие» не пропустили.

    В последний раз «Интер» проигрывал у себя дома в позапрошлом туре. Это был как раз тот самый матч с «Болоньей», в котором гости выиграли со счетом 0:1.

    Прошлые 9 игр Серии А с участием «Интера» завершались с общим тоталом меньше 2,5. Кроме того, миланский коллектив выиграл в 16 из 17 последних домашних противостояний с
    «Сампдорией».

    В лазарете клуба находится Врсалько.

    «Сампдория»

    Клуб располагается на девятой строчке рейтинга итальянской Серии А. В зависимости от результата «Сампдория» может либо опуститься, либо подняться, поскольку в середине турнирной таблице команды очень плотно располагаются в отношении друг друга.

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    В 6 прошлых играх чемпионата гости одержали всего две победы, при этом последняя была два тура назад. Три очка удалось набрать в поединках с «Кьево» и «Удинезе». Оба соперника так и не смогли «распечатать» ворота «моряков».

    Также было три поражения и одна ничья. Стоит отметить, что «Сампдория» проиграла в последних двух матчах Серии А «Наполи» и «Фрозиноне». В выездных встречах безвыигрышная серия команды длится 3 игры.

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    Прогноз

    Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 1,59 на победу «Интера», 5,82 на победу «Сампдории» и 4,04 на ничью. Стоит указать на тот факт, что ничья между этими командами не фиксировалась в 6 последних очных встречах.

    В последний раз «нерадзурри» встречались с «Сампдорией» в конце сентября. Тогда на выезде «полосатые» сумели одержать минимальную победу со счетом 0:1.

    В этот раз мы прогнозируем небольшое количество голов. За хозяевами в этом сезоне часто прослеживается подобная тенденция. Таким образом, можно обратить внимание на исход «тотал меньше 2,5» с коэффициентом 2,00.

    Еще мы предлагаем вариант «ничья в первом тайме» за 2,36. В прошлой игре было именно так, а первый мяч забили только в добавленное время ко второй половине встречи. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. На стадионе «Джузеппе Меацца» миланский «Интер» примет «Сампдорию». Обслуживать поединок будет арбитр Даниэле Довери. Стартовый сигнал он даст в 20:00 по мск.
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