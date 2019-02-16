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    «Лейпциг» не должен потерять очки в Штутгарте

    «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч 22 тура Бундеслиги 16 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Штутгарт РБ Лейпциг
    Прогноз на «Штутгарт» — «Лейпциг»
    Футболисты «Лейпцига»
    В 22 туре немецкой Бундеслиги состоится поединок между командами «Штутгарт» и «Лейпциг». Матч будет проведен на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», а стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Лейпциг».
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 16 место в турнирной таблице. У команды 15 очков за 21 матч. В нынешнем сезоне этот клуб выступает очень плохо, о чем свидетельствуют последние результаты в чемпионате.

    В 6 прошлых играх турнира «Штутгарт» не одержал ни одной победы, потерпев пять поражений и однажды сыграв вничью. До перерыва у хозяев было два поражения кряду, затем коллектив не сумел выиграть в двух товарищеских поединках.

    Последний раз «швабы» побеждали 15 декабря в домашней встрече с «Гертой».

    В 5 матчах Бундеслиги с участием «Штутгарта» забивалось больше двух голов. Кроме того, сама команда пропускала не менее двух мячей в 6 последних противостояниях.

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    Под вопросом участие таких исполнителей как Мейер, Аого и Баумгартль.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» ведет борьбу за призовые места. Сейчас гости находятся на четвертой строчке 38 очками, что на 5 больше, чем у «Айнтрахта». От «Боруссии» М коллектив отстает всего на 4 балла, поэтому шансы на повышение не такие уж и маленькие.

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    В последних 6 играх чемпионата «быков» немного штормило, поскольку у них было 2 поражения. Однако их нанесли такие клубы как «Бавария» и «Боруссия» Д, поэтому ничего особенного в этом нет.

    Помимо этого «Лейпциг» одержал три победы и один раз сыграл вничью. Один пункт команда набрала в прошлом матче против «Айнтрахта» (0:0).

    На выезде гости победили в двух последних поединках. Соперниками выступили «Фортуна» и «Ганновер». Эти два соперника даже не смогли отметиться забитыми мячами, поэтому уже 180 минут «Лейпциг» бережет свои ворота «сухими», если говорить о гостевых встречах.

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    • Интересно, что «быки» не пропускают уже три игры подряд. То же самое можно сказать и о трех очных встречах со «Штутгартом».

    Прогноз

    4,90 против 1,69 — вот такие коэффициенты предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничейный исход дается коэффициент 4,10.

    В конце сентября «Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» на своем поле со счетом 2:0. Возможно, хозяева и доставит какие-то проблемы сопернику, но к чему-то конкретному это вряд ли приведет. Гостям нежелательно отставать от «Боруссии» М, поэтому им необходимо набирать максимальное количество очков в этой игре.

    Мы предлагаем такой вариант ставки: «Лейпциг» забьет больше одного гола. Данный вариант оценивается коэффициентом 1,70. В этом случае нужно надеется на двух лучших бомбардиров команды — Вернера и Поульсена. 0

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    Прогноз на «Штутгарт» — «Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В 22 туре немецкой Бундеслиги состоится поединок между командами «Штутгарт» и «Лейпциг». Матч будет проведен на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», а стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по мск.
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