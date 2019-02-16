«Райо Вальекано» — «Атлетико». Прогноз на матч 24 тура испанской Примеры 16 февраля 2019 года

В Мадриде состоится поединок между двумя местными командами «Райо Вальекано» и «Атлетико». Встреча будет проводиться в рамках 24 тура чемпионата Испании. Местом проведения является стадион «Кампо-де-Вальескас». Начало в 18:15 по мск. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Атлетико».

«Райо Вальекано»

Хозяева находятся в зоне вылета, а точнее на 18 строчке с 23 очками. Впереди располагаются «Сельта» и «Жирона» и отставание от них составляет один балл. Повышение будет возможным только в случае победы над «Атлетико», а также, если оба конкурента потеряют свои очки.

«Райо Вальекано» потерпел поражение в последних двух играх чемпионата, уступив «Эспаньолу» и «Леганесу». До этого у команды было три победы и одна ничья. Речь идет о встречах с «Вальядолидом», «Сельтой», «Реал Сосьедадом» и «Алавесом».

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле клуб дважды играл вничью, три раза побеждал и один раз уступал сопернику, однако выиграть у оппонента не получается уже два матча кряду. Стоит отметить, что 6 из 7 последних игр, проведенных в домашних стенах «Райо», заканчивались с общим тоталом больше 2,5.

В матче могут не принять участие Горка и Какута.

«Атлетико»

«Атлетико» идет третьим. Команда имеет 44 пункта, что обеспечивает ей отрыв от ближайшего преследователя — «Севильи» — на 7 баллов. От мадридского «Реала» (2 место) гости отстают всего на одно очко, поэтому за серебро борьба еще не проиграна.

Как ни странно, но статистика последних 6 выступлений в Примере у «Атлетико» такая же, как и у его соперника — ничья, три победы и два поражения. «Матрасники» полностью лишились очков в прошлых двух встречах с «Бетисом» и мадридским «Реалом».

Ранее коллектив три раза подряд побеждал. Речь идет о матчах с «Леванте», «Уэской» и «Хетафе». Эти три соперника даже не смогли забить «полосатым».

На чужих стадионах последние результаты не очень радуют — 9 очков в 6 поединках. Выиграть удалось лишь дважды, а в остальных случаях было три ничьи и одно поражение.

В 11 из 13 последних выездных матчей «Атлетико» забивалось не более двух голов. Что касается очных противостояний с «Райо Вальекано», то «индейцы» одержали победу в 5 из 6 последних встреч, а в двух прошлых сумели оставить свои ворота «сухими».

В лазарете у клуба Диего Коста, Стефан Савич и Коке.

Прогноз

Букмекеры распределили коэффициенты следующим образом: 5,40 на победу «Райо», 1,73 на победу «Атлетико» и 3,70 на ничью.

Учитывая последние результаты «матрасников», можно предположить, что у команды имеются некоторые проблемы. Тем не менее Симеоне отличный мотиватор и вряд ли при таком тренере футболисты смогут долго хандрить.

Гости борются за призовые места в Примере, поэтому они не имеют права терять очки в третьем матче кряду. В предстоящем противостоянии от «Атлетико» мы ожидаем только победы. 0