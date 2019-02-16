«Марсель» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч французской Лиги 1 16 февраля 2019 года

В субботу, 16 февраля, «Марсель» будет принимать на своем поле «Амьен» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Амьен».

«Марсель»

За последние 10 матчей во французском первенстве провансальцы смогли добыть всего лишь три победы, обыграв в гостях «Кан» (1:0), дома — «Бордо» (1:0) и на выезде — «Дижон» (2:1).

Также за этот период в чемпионате команда Руди Гарсии три игры свела вничью и в четырех поединках была повержена. Два из этих поражений в Лиге 1 состоялись как раз перед жирондинцами.

Тем не менее, две последние вышеупомянутые победы были одержаны в двух предыдущих матчах. Это значит, что «Марсель» скорее выбирается из недавнего кризиса, нежели продолжает терпеть неудачи.

После 24 туров в чемпионате Франции южане с 37 баллами расположились на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на три очка.

«Амьен»

5 января, когда был повержен «Валенсьен» (1:0) в кубке страны, игроки «Амьена» не могли знать, что это будет их единственная победа в новом году до 9 февраля.

После этого «Единороги» не могли выиграть шесть поединков кряду во всех турнирах. И только с «Анже» (0:0) дома в рамках чемпионата удалось не проиграть в этот период.

Такие результаты привели к тому, что команда опустилась близко к зоне вылета национального первенства. По итогам 24-х матчей коллектив только на два очка опережает опасное 18-е место.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0