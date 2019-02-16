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    «Марсель» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч французской Лиги 1 16 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Амьен
    Прогноз на «Марсель» — «Амьен»
    «Марсель» приблизился к зоне еврокубков
    В субботу, 16 февраля, «Марсель» будет принимать на своем поле «Амьен» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Амьен».
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    «Марсель»

    За последние 10 матчей во французском первенстве провансальцы смогли добыть всего лишь три победы, обыграв в гостях «Кан» (1:0), дома — «Бордо» (1:0) и на выезде — «Дижон» (2:1).

    Также за этот период в чемпионате команда Руди Гарсии три игры свела вничью и в четырех поединках была повержена. Два из этих поражений в Лиге 1 состоялись как раз перед жирондинцами.

    Тем не менее, две последние вышеупомянутые победы были одержаны в двух предыдущих матчах. Это значит, что «Марсель» скорее выбирается из недавнего кризиса, нежели продолжает терпеть неудачи.

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    После 24 туров в чемпионате Франции южане с 37 баллами расположились на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на три очка.

    «Амьен»

    5 января, когда был повержен «Валенсьен» (1:0) в кубке страны, игроки «Амьена» не могли знать, что это будет их единственная победа в новом году до 9 февраля.

    После этого «Единороги» не могли выиграть шесть поединков кряду во всех турнирах. И только с «Анже» (0:0) дома в рамках чемпионата удалось не проиграть в этот период.

    Такие результаты привели к тому, что команда опустилась близко к зоне вылета национального первенства. По итогам 24-х матчей коллектив только на два очка опережает опасное 18-е место.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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    Прогноз на «Марсель» — «Амьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30. В субботу, 16 февраля, «Марсель» будет принимать на своем поле «Амьен» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 19:00 мск.
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