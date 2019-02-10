«Севилья» — «Эйбар». Прогноз на матч 23 тура испанской Примеры 10 февраля 2019 года

В воскресенье, 10 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» ожидается поединок 23 тура чемпионата Испании, в котором сойдутся «Севилья» и «Эйбар». Старт матча в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Эйбар».

«Севилья»

«Севильцы» располагаются на 4 месте с 36 очками. При любом исходе предстоящего матча команда не потеряет место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «Севилья» имеет 4-очковый отрыв от «Хетафе», а также отстает на 6 пунктов от мадридского «Реала».

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас форма хозяев не радует — две ничьи, два поражения и две победы в 6 последних играх Примеры. Только «красно-белым» удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, как они снова уступили. В прошлый раз коллектив на выезде проиграл «Сельте» со счетом 1:0.

На домашнем поле в чемпионате Испании «Севилья» не проигрывает с 16 сентября. В 7 из 8 встреч «нервионцы» побеждали, а в одном матче играли вничью. Однозначно коллектив Пабло Мачина постарается продлить эту серию.

Нолито и Гоналон точно не сыграют в матче. Также под вопросом участие таких футболистов как Навас и Видаль.

«Эйбар»

«Эйбар» находится в самом центре рейтинга. В активе команды 29 баллов. Плотность в средней части турнирной таблицы очень высокая, поэтому позиция гостей обязательно изменится в зависимости от результата игры с «Севильей».

«Эйбар» не проигрывает в последних трех играх чемпионата. За этот отрезок команда два раза одержала победу и один раз сыграла вничью. Перед этим у коллектива было поражение от «Барселоны», а затем еще две ничьи.

В последний раз «оружейники» побеждали в Примере на чужом поле 6 октября. После этого прошло уже 6 гостевых поединков, в которых команда либо проигрывала, либо расписывала с соперником ничью.

В 4 последних играх «Эйбара» забивалось больше двух голов. Возможно, и в этот раз ожидается результативный матч.

В лазарете находятся Леон, Калавера и Дмитрович.

Прогноз

На победу хозяев дается коэффициент 1,70, а на победу гостей — 5,00. На ничью дают цифру 4,00. Таким образом, букмекеры в большей мере уверенны в том, что «Севилья» либо выиграет, либо точно не проиграет.

В прошлый раз «севильцы» обыграли соперника у него дома со счетом 1:3. На своем поле команда не позволяет забивать «Эйбару» уже четвертую встречу подряд.

Впереди тяжелая концовка сезона и «красно-белые» это знают. Поэтому они постараются набрать очки в предстоящей игре. Мы считаем, что «Севилья» окажется сильнее «Эйбара» и возьмет 3 балла.

Не исключено, что в матче будет забито больше двух голов. Такой исход букмекеры оценивают коэффициентом 1,76. 0