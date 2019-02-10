«Севилья» — «Эйбар». Прогноз на матч 23 тура испанской Примеры 10 февраля 2019 года

«Севилья»
«Севильцы» располагаются на 4 месте с 36 очками. При любом исходе предстоящего матча команда не потеряет место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «Севилья» имеет 4-очковый отрыв от «Хетафе», а также отстает на 6 пунктов от мадридского «Реала».
Календарь и таблица испанской Примеры
Сейчас форма хозяев не радует — две ничьи, два поражения и две победы в 6 последних играх Примеры. Только «красно-белым» удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, как они снова уступили. В прошлый раз коллектив на выезде проиграл «Сельте» со счетом 1:0.
На домашнем поле в чемпионате Испании «Севилья» не проигрывает с 16 сентября. В 7 из 8 встреч «нервионцы» побеждали, а в одном матче играли вничью. Однозначно коллектив Пабло Мачина постарается продлить эту серию.
Нолито и Гоналон точно не сыграют в матче. Также под вопросом участие таких футболистов как Навас и Видаль.
«Эйбар»
«Эйбар» находится в самом центре рейтинга. В активе команды 29 баллов. Плотность в средней части турнирной таблицы очень высокая, поэтому позиция гостей обязательно изменится в зависимости от результата игры с «Севильей».
«Эйбар» не проигрывает в последних трех играх чемпионата. За этот отрезок команда два раза одержала победу и один раз сыграла вничью. Перед этим у коллектива было поражение от «Барселоны», а затем еще две ничьи.
В последний раз «оружейники» побеждали в Примере на чужом поле 6 октября. После этого прошло уже 6 гостевых поединков, в которых команда либо проигрывала, либо расписывала с соперником ничью.
В 4 последних играх «Эйбара» забивалось больше двух голов. Возможно, и в этот раз ожидается результативный матч.
В лазарете находятся Леон, Калавера и Дмитрович.
Прогноз
На победу хозяев дается коэффициент 1,70, а на победу гостей — 5,00. На ничью дают цифру 4,00. Таким образом, букмекеры в большей мере уверенны в том, что «Севилья» либо выиграет, либо точно не проиграет.
В прошлый раз «севильцы» обыграли соперника у него дома со счетом 1:3. На своем поле команда не позволяет забивать «Эйбару» уже четвертую встречу подряд.
Впереди тяжелая концовка сезона и «красно-белые» это знают. Поэтому они постараются набрать очки в предстоящей игре. Мы считаем, что «Севилья» окажется сильнее «Эйбара» и возьмет 3 балла.
Не исключено, что в матче будет забито больше двух голов. Такой исход букмекеры оценивают коэффициентом 1,76. 0