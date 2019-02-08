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    Сможет ли «Марсель» приблизиться к топ-4?

    «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 8 февраля 2019 года

    Футбол Франции Лига 1 Марсель Дижон
    Прогноз на «Дижон» — «Марсель»
    «Марсель» в двух очках от топ-4
    В пятницу, 8 февраля, «Дижон» будет принимать на своем поле «Марсель» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Дижон» — «Марсель».
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    «Дижон»

    Команда на данный момент выбралась из зоны вылета и идет 16-й, набрав 20 очков. Тем не менее, «пропасть» находится всего в двух пунктах позади.

    В первой части сезона команду возглавлял Оливье Далль’Ольо, но в конце декабря его отправили в отставку. При временно исполнявшем обязанности наставника Давиде Линаресе ситуация кардинально не изменилась, но и хуже уж точно не стало.

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    В январе команда сыграла вничью с «Монпелье» (1:1), после чего на выезде уступила «Бордо» (0:1), дома обыграла «Монако» (2:0) и оказалась слабее «Анже» (0:1) в гостях.

    5 февраля «Дижон» на выезде победил «Ирис Клуб де Круа» в 1/8 финала Кубка Франции — 3:0. Соперник почти всю игру провел в меньшинстве.

    «Марсель»

    За последние девять матчей во французском первенстве «провансальцы» смогли добыть всего лишь две победы, обыграв в гостях «Кан» со счетом 1:0, а также дома — «Бордо» (1:0) в прошлом туре.

    Также за этот период в чемпионате команда Руди Гарсии три игры свела вничью и в четырех поединках была повержена. Два из этих поражений «южан» в Лиге 1 состоялись как раз перед «Бордо».

    Сперва «бело-голубые» уступили в родных пенатах «Лиллю» со счетом 1:2, а в минувшем туре с таким же результатом проиграли в на выезде «Реймсу».

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    После 23 туров в чемпионате Франции «Марсель» с 34 баллами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на три очка. В последнее время активно ходят слухи о том, кто заменить Гарсию у руля коллектива, однако у тренерского штаба еще есть шанс изменить ситуацию.

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    • В гостях «Марсель» играет не очень удачно, добыв всего четыре победы при одной ничье и семи поражениях. Разница мячей — 16-24.

    Прогноз

    «Марсель» одолел «Бордо» в прошлом туре, но сделал это в большинстве и «со скрипом».

    Тем не менее, команда явно настроена выбраться из ямы, а зона еврокубков находится весьма близко. «Дижон» проиграл последние три поединка предстоящему сопернику. Ожидаем, что и на этот раз «провансальцы» будут ближе к победе, однако ставить на их победу все-таки не стоит.

    Более очевидно, что игра получится закрытой со стороны хозяев, поэтому ставим на тотал поединка меньше 2,5 гола за 1.95. 0

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    Прогноз на «Дижон» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В пятницу, 8 февраля, «Дижон» будет принимать на своем поле «Марсель» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:45 мск.
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