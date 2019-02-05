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    КПР — «Портсмут». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 5 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс Портсмут
    Прогноз на КПР — «Портсмут»
    «Портсмут» — КПР
    Во вторник, 5 февраля, в переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле примет «Портсмут». Поединок, который пройдет в Лондоне на «Лофтус Роуд», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на КПР — «Портсмут».
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    КПР

    В первом кубковом поединке между «Портсмутом» и «Куинз Парк Рейнджерсом» была зафиксирована ничья (1:1). И теперь в переигровке они выявят победителя противостояния.

    В этом розыгрыше Кубка Англии «обручи» уже успели пройти один раунд соревнований. На стадии 1/32 финала они одолели дома лидера Чемпионшипа «Лидс» со счетом 2:1.

    Примечательно, что за последние 14 сезонов Кубка Англии «рейнджеры» ни разу не смогли преодолеть 1/16 финала турнира.

    В первенстве первого английского дивизиона КПР после 29 матчей занимает 14 позицию, имея в своем активе 39 баллов и отстает от зоны плей-офф на восемь пунктов.

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    • Последние три матча в чемпионате лондонский клуб проиграл. Он был повергнут «Шеффилдом Юнайтед» (0:1) и «Уиганом» (1:2) на выезде, а также «Престоном» (1:4) на родной арене.

    «Портсмут»

    «Помпеи» прошли уже три этапа кубкового розыгрыша в этом сезоне. И на этих раундах они не пропустили ни одного гола, поочередно одолев на выезде «Мэйденхэд Юнайтед» (4:0), «Рочдейл» и «Норвич» (по 1:0).

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    В сезоне 2009/10 «Портсмут» дошел до финала Кубка Англии, где уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

    В третьем по силе дивизионе Англии, в котором сейчас выступает «Портсмут», команда расположился на третьей строке в турнирной таблице, набрав в 30 матчах 58 очков и отстает от второй позиции всего лишь на один пункт.

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    • В своем дивизионе «сине-белые» не могут победить в четырех поединках кряду, проиграв три из них при одной ничьей, которая пришлась на последний тур Лиги 1 с «Донкастер Роверс» (1:1).

    Последняя встреча этик коллективов в Лондоне датирована 2011 годам. И тогда в рамках Чемпионшипа КПР одолел «Портсмут» со счетом 2:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На их победу в основное время предлагают — 1.90.

    На победу гостей в основное время дают — 4.30, ничья в основное время оценена — в 3.50.

    Проход: КПР — 1.45; «Портсмута» — 2.75.

    В Кубке Англии зачастую дальше проходит команда из низших дивизионов. И учитывая как неудачно выступают в кубковых розыгрышах «обручи», предлагаем поставить на проход «помпей». 0

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    Прогноз на КПР — «Портсмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75. Во вторник, 5 февраля, в переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле примет «Портсмут». Поединок, который пройдет в Лондоне на «Лофтус Роуд», начнется в 22:45 по московскому времени.
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