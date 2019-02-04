«Фрозиноне» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч Серии А 4 февраля 2019 года

В понедельник, 4 февраля, в рамках 22-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» на своем поле примет римский «Лацио». Встреча, которая состоится на «Бенито Стирпе», начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Фрозиноне» — «Лацио».

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» в 21 поединке Серии А смог набрать только 13 очков, которые позволяют команде находится в зоне вылета, на 19 месте. От 17 спасительной строки «желто-синих» отделяет пять баллов.

В новом году подопечные Марко Барони провели два поединка. Сначала они были разгромлены на родной арене «Аталантой» со счетом 0:5, но уже в следующем туре смогли реабилитироваться перед своими болельщиками, крупно одолев в гостях «Болонью» — 4:0.

Эта виктория всего лишь вторая у «канареек» в этом сезоне в элите итальянского футбола. Ранее они также на выезде разгромили СПАЛ (3:0).

На родной арене в этом розыгрыше Серии А «Фрозиноне» еще не побеждал. На его счету только пять ничьих и столько же поражений, разница мячей — 6:21.

«Лацио»

«Орлята» занимают восьмую позицию перед 22 игровым днем в Серии А, заработав в 21 поединке 32 очка и отстают от топ-4 на три пункта.

Футболисты Симоне Индзаги в 2019 году в чемпионате страны только проигрывали. Они поочередно уступили со счетом 1:2 «Наполи» в гостях и «Ювентусу» дома.

Зато в Кубке Италии «бело-голубые» смогли пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/8 финала «Лацио» переиграл «Новару» (4:1), а в четвертьфинале прошел миланский «Интре», одолев его в послематчевых пенальти (1:1 — основное и дополнительное время).

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В десяти выездных поединках этой Серии А римляне добыли четыре победы, два матча свели вничью и три встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 11:11.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге этого чемпионата Италии «Лацио» на своем поле минимально одолел «Фрозиноне» со счетом 1:0. В сезоне 2015/16 Серии А «орлята» также выиграли дома — 2:0, а в гостях сыграли вничью — 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лацио» — 1.45, победа «Фрозиноне» — 7.30, ничья — 4.90.

Римской команде обязательно нужно брать три очка в игре с аутсайдером, чтобы не дать оторваться конкурентам в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Учитывая то, что «Лацио» на выезде играет не особо результативно можно еще поставить — голы в обоих таймах: нет. 0