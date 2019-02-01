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    Сможет ли «Вальядолид» обыграть соперника во второй раз?

    «Уэска» — «Вальядолид». Прогноз на матч 22 тура испанской Примеры 1 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Уэска Вальядолид
    Прогноз на «Уэска» — «Вальядолид»
    Игроки «Вальядолида»
    В пятницу, 1 февраля, на стадионе «Эль Алькорас» состоится матч 22 тура чемпионата Испании между командами «Уэска» и «Вальядолид». Начало поединка в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Уэска» — «Вальядолид».
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    «Уэска»

    «Уэска» — абсолютный аутсайдер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Коллектив занимает 20 место, а на счету команды всего 12 очков за 21 тур. Как бы ни сложился следующий поединок, хозяева все равно останутся на дне турнирной таблицы.

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    «Оскенцы» не могут победить три игры кряду. Всего за 6 матчей в Примере «Уэска» выиграла только раз, у «Бетиса» со счетом 2:1. Это была первая домашняя победа для хозяев.

    Также было три поражения от «Валенсии», мадридского «Атлетико» и «Леганеса». По очку удалось заработать в поединках с «Вильярреалом» и «Реал Сосьедадом».

    В этом сезоне у «сине-гранатовых» уже 13 поражений и только 2 победы. Очки добываются с большим трудом, и предстоящая игра вряд ли станет исключением.

    В списке травмированных у команды числятся Луизинью и Брежанчич.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» идет на 13 месте с 25 очками в активе. Проигрывать гостям нельзя, поскольку они могут слететь вниз на несколько строчек, что приблизит их к зоне вылета.

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    За 6 матчей у «Вальядолида» такая же статистика, как и у соперника — три поражения, две ничьи и одна победа. Три очка были заработаны в игре с «Сельтой». Обидчиками «бело-фиолетовых» стали мадридский «Атлетико», «Райо Вальекано» и «Леванте».

    По одному пункту «Вальядолид» собрал в выездных выступлениях с «Атлетико» Бильбао и «Валенсией».

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    • В гостях «Пусела» не могут победить три игры подряд. В этом сезоне в Примере у «Вальядолида» было только 3 поражения в чужих стенах. Шесть раз команда играла вничью и четыре раза побеждала.

    Точно не сыграет у гостей Луисми. Также под вопросом участие Котана, Лопеса и Унала.

    Прогноз

    «Уэска» является фаворитом — 2,28 против 3,45. На ничью дается коэффициент 3,25.

    В октябре «Вальядолид» минимально обыграл соперника на своем поле со счетом 1:0. На данный момент гости не демонстрируют уверенной игры, которая бы заставила поверить в их победу. Однако можно поверить в то, что они не проиграют и такой исход оценивается коэффициентом 1,67. 0

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    Прогноз на «Уэска» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В пятницу, 1 февраля, на стадионе «Эль Алькорас» состоится матч 22 тура чемпионата Испании между командами «Уэска» и «Вальядолид». Начало поединка в 23:00 по московскому времени.
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