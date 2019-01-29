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    «Арсенал» выпустит злость за поражение в Кубке Англии

    «Арсенал» — «Кардифф». Прогноз на матч 24 тура АПЛ 29 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Кардифф Сити
    Прогноз на «Арсенал» — «Кардифф»
    «Арсенал» потерпел досадное поражение в матче с «МЮ»
    В 24 туре английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» состоится поединок между лондонским «Арсеналом» и «Кардифф Сити». Встреча пройдет 29 января, а сигнал о начале матча будет дан в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Кардифф».
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    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» находится на 5 позиции в турнирной таблице. В его активе 44 балла. Столько же очков и у ближайшего преследователя — у «Ман Юнайтед». Таким образом, если столичная команда допустит ошибку и потеряет баллы, то «манкунианцы» наверняка обойдут «канониров», ведь они встретятся с «Бернли».

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних 6 матчах АПЛ у хозяев было два поражения — от «Ливерпуля» 5:1 и от «Вест Хэма» 1:0. Также подопечным Эмери удалось обыграть «Бернли», «Фулхэм» и «Челси». На выезде с «Брайтоном» игрокам «Арсенала» хватило сил заполучить только один пункт.

    В прошлый раз «канониры» встречались с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. Принимая соперника на своем поле, «красно-белые» уступили 1:3. В чемпионате «Арсенал» уверенно играет и в 5 последних играх добыл максимум очков.

    В составе есть существенная потеря. Речь идет о травме Беллерина. Также не сыграют в матче Уэлбек и Холдинг. Возможно, что встречу пропустят Сократис, Мхитарян и Косьельни.

    «Кардифф»

    «Кардифф Сити» располагается в зоне вылета на 18 строчке с 19 очками. Команде необходимо набирать баллы, поскольку в противном случае валлийский коллектив просто вылетит из Премьер-лиги.

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    «Кардифф» не выигрывает уже три матча подряд. За 6 встреч гости победили только раз. Это было в игре с «Лестером» (0:1). Перед этим команда проиграла «МЮ» 1:5 и сыграла вничью с «Кристал Пэлас» 0:0.

    Также «Кардифф» уступил «Тоттенхэму» 0:3 и провел нулевой матч с «Хаддерсфилдом» (0:0). Перед поездкой в Лондон коллектив ездил к «Ньюкаслу» (3:0).

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    • «Лазурные птицы» проиграли в 4 из 6 последних выездных поединков АПЛ. Кроме того, уэльская команда не смогла забить в трех прошлых выступлениях.

    В лазарете находятся Артер, Зохора и Моррисон.

    Прогноз

    «Арсенал» по праву считают фаворитом — 1,25 против 12,5. Ничья оценивается коэффициентом 6,30.

    «Канониры» проиграли в принципиальном противостоянии с «МЮ» на своем поле. Хозяева однозначно постараются порадовать болельщиков после этого, поэтому «канониры» должны уверенно победить.

    «Валлийцы» проиграли «Арсеналу» в сентябре со счетом 2:3. В этом сезоне они не смогли победить ни в одном из матчей, которые проводились в Лондоне. Скорее всего, «Арсенал» сделает свой вклад в эту статистику. Наш прогноз — «Арсенал» победит с форой -1,5 за 1,75. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Кардифф». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В 24 туре английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» состоится поединок между лондонским «Арсеналом» и «Кардифф Сити». Встреча пройдет 29 января, а сигнал о начале матча будет дан в 22:45 по московскому времени.
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