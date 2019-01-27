«Торино» — «Интер». Прогноз на матч 21 тура итальянской Серии А 27 января 2019 года

В 21 туре чемпионата Италии встретятся «Торино» и миланский «Интер». Поединок состоится на арене «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. Прогноз на «Торино» — «Интер».

«Торино»

«Торино» располагается на 11 строчке с 27 очками на счету. В середине турнирной таблицы команды находятся очень близко друг к другу, поэтому любой результат приведет к изменениям, в том числе изменится позиция хозяев.

Все прогнозы на Серию А

В 6 прошлых играх Серии А у «Торино» было два поражения — коллектив уступил «Ювентусу» 0:1 и «Роме» 3:2. Также было три ничьи с «Миланом», «Сассуоло» и «Лацио». Единственную победу за этот период удалось одержать над «Эмполи» со счетом 3:0. В 4 из 6 случаев в матчах с участием «быков» общий тотал был меньше 2,5.

«Торино» считается непростым соперником, однако, команде не хватает стабильности в результатах.

В составе есть футболисты, у которых имеются проблемы со здоровьем. Это Баселли и Моретти. Также поединок пропустит Мейте из-за дисквалификации.

«Интер»

«Интер» борется за призовые места, а также за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сейчас у гостей 40 очков и они на 7 пунктов отстают от «Наполи», а отрыв от «Милана» составляет 6 баллов.

В Серии А у «Интера» последнее поражение было 7 декабря от «Ювентуса» со счетом 1:0. После этого «нерадзурри» оставались непобежденными. Команда минимально обыграла «Удинезе», «Наполи» и «Эмполи». Также были ничейные результаты с «Кьево» и «Сассуоло».

Во всех 6 играх общий тотал матча был меньше 2,5, а в трех последних играх миланский коллектив не пропускал голов в свои ворота.

Возможно, что на поле 27 января не выйдет Кейта. У него травма бедра.

Прогноз

С небольшим перевесом фаворитом является «Интер» — 2,09 против 3,63. На ничью дается коэффициент 3,38.

Последний раз команды встречались в конце августа. Тогда на «Джузеппе Меацца» матч завершился со счетом 2:2. «Интер» выигрывал после первого тайма 2:0, но во второй половине встречи игроки «Торино» переломили ход поединка и сравнялись с хозяевами.

В последнее время матчи с участием этих двух команд не очень результативные. Таким образом, мы прогнозируем, что в поединке будет забито не больше двух голов. На этот исход дается коэффициент 1,77. 0