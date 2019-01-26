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    «Севилья» и «Леванте» вновь сыграют результативно

    «Севилья» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2019 года

    Севилья Леванте Примера Футбол Испании
    Прогноз на «Севилья» — «Леванте»
    Квинси Промес
    В рамках 21-го тура испанской Примеры «Севилья» будет принимать «Леванте». Встреча пройдет 26 января на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Леванте».
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    «Севилья»

    «Севилья» подходит к матчу 21-го тура испанской Примеры в отличном настроении. Подопечные Пабло Мачина на неделе обыграли «Барселону» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 2:0.

    Кроме важности добытого результата как такового, «Севилья» еще и прервала свою серию их трех поражений кряду и трех матчей без забитых голов (с подобной серией команда столкнулась впервые в сезоне). Ранее «красно-белые» проиграли в чемпионате «Атлетику» (0:2) и «Реалу» (0:2), а также уступили «Атлетику» со счетом 0:1 в Кубке (но прошли дальше благодаря победе со счетом 3:1 в первой встрече).

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    В таблице испанской Примеры после двадцати туров «Севилья» располагается на четвертой строчке. Команда набрала 33 очка и на один балл опережает ближайшего преследователя «Алавес» в борьбе за Лигу чемпионов. В то же время от лидера турнира «Барселоны» севильцы отстают на 13 очков.

    В активе у «Севильи» 31 забитый мяч, что является четвертым показателем в Ла лиге. По пропущенным (22 гола) севильцы входят в пятерку лучших.

    На своем поле в Примере «Севилья» в текущем сезоне одержала шесть побед при двух ничьих и одном поражении.

    «Леванте»

    «Леванте», в отличие от «Севильи», на неделе отдыхал. Протест команды в отношении «Барселоны» был отклонен и из Кубка по сумме двух матчей валенсийцы вылетели (2:1 и 0:3).

    Кроме матчей против «Барселоны», в этом году «Леванте» также провел три поединка в Ла лиге — год для подопечных Пако Лопеса начался с ничьей в матче против «Жироны» (2:2), затем было поражение от «Атлетико» (0:1), а в двадцатом туре «Леванте» удалось обыграть «Вальядолид» (2:0).

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    После двадцати туров «Леванте» располагается на десятой строчке в таблице испанской Примеры. Команда набрала 26 очков и уступает «Реалу Сосьедаду» и «Валенсии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

    По забитым «Леванте», к слову, делит второе-третье место в лиге с «Сельтой» — 32 гола. Правда, и пропустили больше валенсийцев только две команды из числа аутсайдеров турнира (У «Леванте» — 35 пропущенных мячей).

    На выезде в Примере «Леванте» выступает с переменным успехом: три победы, три ничьи и четыре поражения.

    Прогноз

    На победу «Севильи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,58, на ничью — 4,50, а на успех «Леванте» — 5,95.

    Матч этих команд в первом круге получился сверхрезультативным — на выезде «Севилья» одержала победу со счетом 6:2.

    Наш прогноз на матч — «Севилья» выиграет первый тайм с коэффициентом 1,98.

    Также можно поставить на тотал больше трех голов с коэффициентом 1,76. 0

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    Прогноз на «Севилья» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98. В рамках 21-го тура испанской Примеры «Севилья» будет принимать «Леванте». Встреча пройдет 26 января на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 15:00 мск.
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