«Севилья» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2019 года

В рамках 21-го тура испанской Примеры «Севилья» будет принимать «Леванте». Встреча пройдет 26 января на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Леванте».

«Севилья»

«Севилья» подходит к матчу 21-го тура испанской Примеры в отличном настроении. Подопечные Пабло Мачина на неделе обыграли «Барселону» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 2:0.

Кроме важности добытого результата как такового, «Севилья» еще и прервала свою серию их трех поражений кряду и трех матчей без забитых голов (с подобной серией команда столкнулась впервые в сезоне). Ранее «красно-белые» проиграли в чемпионате «Атлетику» (0:2) и «Реалу» (0:2), а также уступили «Атлетику» со счетом 0:1 в Кубке (но прошли дальше благодаря победе со счетом 3:1 в первой встрече).

В таблице испанской Примеры после двадцати туров «Севилья» располагается на четвертой строчке. Команда набрала 33 очка и на один балл опережает ближайшего преследователя «Алавес» в борьбе за Лигу чемпионов. В то же время от лидера турнира «Барселоны» севильцы отстают на 13 очков.

В активе у «Севильи» 31 забитый мяч, что является четвертым показателем в Ла лиге. По пропущенным (22 гола) севильцы входят в пятерку лучших.

На своем поле в Примере «Севилья» в текущем сезоне одержала шесть побед при двух ничьих и одном поражении.

«Леванте»

«Леванте», в отличие от «Севильи», на неделе отдыхал. Протест команды в отношении «Барселоны» был отклонен и из Кубка по сумме двух матчей валенсийцы вылетели (2:1 и 0:3).

Кроме матчей против «Барселоны», в этом году «Леванте» также провел три поединка в Ла лиге — год для подопечных Пако Лопеса начался с ничьей в матче против «Жироны» (2:2), затем было поражение от «Атлетико» (0:1), а в двадцатом туре «Леванте» удалось обыграть «Вальядолид» (2:0).

Все прогнозы на футбол

После двадцати туров «Леванте» располагается на десятой строчке в таблице испанской Примеры. Команда набрала 26 очков и уступает «Реалу Сосьедаду» и «Валенсии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

По забитым «Леванте», к слову, делит второе-третье место в лиге с «Сельтой» — 32 гола. Правда, и пропустили больше валенсийцев только две команды из числа аутсайдеров турнира (У «Леванте» — 35 пропущенных мячей).

На выезде в Примере «Леванте» выступает с переменным успехом: три победы, три ничьи и четыре поражения.

Прогноз

На победу «Севильи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,58, на ничью — 4,50, а на успех «Леванте» — 5,95.

Матч этих команд в первом круге получился сверхрезультативным — на выезде «Севилья» одержала победу со счетом 6:2.

Наш прогноз на матч — «Севилья» выиграет первый тайм с коэффициентом 1,98.

Также можно поставить на тотал больше трех голов с коэффициентом 1,76. 0