«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2019 года

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Хетафе». Встреча пройдет на «Вандра Метрополитано» 26 января. Начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе».

«Атлетико»

«Атлетико» идет на втором месте в турнирной таблице и ведет борьбу за чемпионство с «Барселоной». У команды 41 балл и отставание от каталонцев составляет пять очков.

Подопечных Диего Симеоне с третьей строчки преследует «Реал», у которого 36 пунктов. В пяти последних матчах во всех турнирах коллектив победил только дважды, трижды сыграв вничью.

Частью этой неубедительной серии стала неудача в Кубке Испании. После гостевой ничьей 1:1 против «Жироны» в 1/8 финала Кубка Испании «Матрасники» сыграли 3:3 дома и прекратили борьбу.

«Хетафе»

До 6 января подопечные Пепе Бордаласа не поигрывали шесть матчей во всех турнирах. В декабре они разгромили «Эспаньол» (3:0) в рамках Примеры и «Кордобу» (5:1) в Кубке Испании.

Выездной матч с «Леганесом» завершился вничью 1:1, а вернувшись домой, «Горожане» победили «Реал Сосьедад» (1:0). Новый год начался с домашнего поражения от «Барселоны» (1:2), но после этого коллектив снова не знает поражений вот уже пять поединков.

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За это время команда прошла в 1/8 финала кубка «Вальядолид» (1:0 и 1:1), а также победила в первом четвертьфинале у «Валенсии» (1:0) дома. Также она вырвала победу у «Вильярреала» (2:1) и разгромила пятый «Алавес» (4:0) в Примере, благодаря чему удерживает шестое место.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на результативную ничью за 5,50. 0