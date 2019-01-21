ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд забил в четвертом матче кряду«МЮ» не нуждается в классическом менеджере Мария ШараповаAustralian Open. Шарапова вылетела на стадии 1/16 финала Уле-Гуннар СульшерНаследник Фергюсона. Сульшер провел идеальный месяц у руля «МЮ»
  • 09:01
    • Сехудо нокаутировал Диллашоу и сохранил титул UFC
  • 08:36
    • «Хьюстон» в овертайме обыграл «Лейкерс», «Финикс» проиграл «Шарлотт»
  • 07:53
    • Шарапова проиграла Барти и покинула Australian Open
  • 00:09
    • «Монако» с Головиным крупно проиграл «Страсбуру»
  • 22:44
    • Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» победу над «Лейпцигом»
  • 22:31
    • «Атлетико» разгромил «Уэску» на выезде
  • 22:24
    • «Челси» уступил «Арсеналу» на «Эмирейтс»
    Все новости спорта

    Кто выиграет первый в истории матч Кубка «Матч Премьер»?

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 21 января 2019 года

    Кубок Матч Премьер Спартак Ростов Футбол России
    Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
    «Спартак» — «Ростов»
    В понедельник, 21 января, в рамках 1-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» московский «Спартак» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»

    Красно-белые проводят первые сборы под руководством нового тренера Олега Кононова.

    Вылетев из Лиги Европы перед зимним перерывом, они по традиции намерены зимой выиграть небольшой коммерческий турнир. На этот раз, вместо Кубка Марбельи — Кубок «Матч Премьер».

    Кононов устроил серьезную чистку состава — команду покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Еременко и Марко Петкович, а Джано Ананидзе и Александр Тимофеев ушли в аренду.

  • Планы на зиму: «Спартак»
  • Как Олегу Кононову начать успешное строительство обновленного «Спартака» и побороться с ним за медали
  • 10/01/2019

    • Без новичков тоже не обошлось — был приобретен бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас, а из «Ростова» возвращен полузащитник Аяз Гулиев.

    16 января красно-белые провели контрольный матч, разгромив со счетом 5:2 ташкентский «Локомотив».

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче точно не сыграют травмированные Артем Ребров, Самюэль Жиго и Фернандо. Под вопросом участие Зе Луиша и Александра Селихова.

    «Ростов»

    Ростовчане, бодро начавшие чемпионат, к зимнему перерыву откровенно выдохлись, отчего концовка первой части сезона вышла скомканной.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    На зимних сборах Валерию Карпину пришлось поломать голову, поскольку он потерял ряд ключевых игроков центра поля.

    Тимофей Калачев еще в ноябре получил травму, перенес операцию и восстанавливается. Аяз Гулиев вернулся в «Спартак», а Артур Юсупов — в «Динамо».

  • Планы на зиму: «Ростов»
  • Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России
  • 18/01/2019

    • Ростовский клуб также больше не рассчитывает на Жана Майера и Матия Бобена. Словенцев не было на первом сборе.

    Потери призваны возместить новички: 20-летний полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов и 19-летний хавбек «Анжи» Данил Глебов.

    Все прогнозы на футбол

    Также с командой на сборах находится защитник «Зенита» Иван Новосельцев. Последним и самым опытным приобретением стал Роман Еременко, которому будет что доказывать «Спартаку» в предстоящем матче.

  • Первый громкий трансфер зимы. Сбылась давняя мечта Карпина
  • «Ростов» пополнил состав Романом Еременко
  • Вчера

    • «Ростов» провел два контрольных матча: 11 января сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» — 1:0.

    В первом круге чемпионата России «Ростов» на выезде победил «Спартак» со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу красно-белых дается коэффициент 2,10, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Ростова» — 3,45.

    В то время, как ростовчане только выстраивают новую среднюю линию, «Спартак» не терял ключевых игроков и как минимум не проиграет в основное время в предстоящем матче.

    Учитывая надежную защиту ростовчан, вряд ли стоит ждать результативного матча. Интересен вариант ТМ 2,5 за 1,85. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Манчестер Сити
  • Сегодня в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетик
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кан — Марсель
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шальке — Вольфсбург
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Сегодня в 22:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Сегодня в 22:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Лион
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Торонто — Аризона
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Каролина
  • Завтра в 05:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Курбан Бердыев
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 19:58 16/01/2019     Дани Себальос — лицо обновляющегося «Реала»
  • «Реал» болезненно обновляется в ущерб Иско
    • 19:52 14/01/2019     Роман Еременко
  • Первый громкий трансфер зимы. Сбылась давняя мечта Карпина
    • Вчера в 12:24
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Спартак» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В понедельник, 21 января, в рамках 1-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» московский «Спартак» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск.
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» разгромил «Уэску»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 01:070
  • 22:15
    • Хавбек ПСЖ получил серьезную травму в матче с «Генгамом»
  • 19:59
    • «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», Салах оформил дубль
  • 08:47
    • Коллинз разгромила Кербер на Australian Open
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Брайтон», «Челси» проиграл в гостях у «Арсенала»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 22:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «МЮ» побеждать?
  • 4.47
    •
  • 08:03
    • Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
  • 00:54
    • «Валенсия» вырвала волевую победу у «Сельты»
  • 00:35
    • «Интер» разошелся миром с «Сассуоло»
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Медведев вышел на Джоковича, Зверев добыл уверенную победу, Серена Уильямс отдала лишь три геймаРезультаты матчей шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису Вчера в 15:530
  • 21:28
    • Карпин: «Краснодару» не надо путать свою честь с честью страны
  • 20:57
    • ПСЖ отгрузил 9 мячей «Генгаму», Мбаппе и Кавани оформили хет-трики
  • 20:13
    • «Реал» победил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие