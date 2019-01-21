«Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 21 января 2019 года

В понедельник, 21 января, в рамках 1-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» московский «Спартак» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».

«Спартак»

Красно-белые проводят первые сборы под руководством нового тренера Олега Кононова.

Вылетев из Лиги Европы перед зимним перерывом, они по традиции намерены зимой выиграть небольшой коммерческий турнир. На этот раз, вместо Кубка Марбельи — Кубок «Матч Премьер».

Кононов устроил серьезную чистку состава — команду покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Еременко и Марко Петкович, а Джано Ананидзе и Александр Тимофеев ушли в аренду.

Без новичков тоже не обошлось — был приобретен бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас, а из «Ростова» возвращен полузащитник Аяз Гулиев.

16 января красно-белые провели контрольный матч, разгромив со счетом 5:2 ташкентский «Локомотив».

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче точно не сыграют травмированные Артем Ребров, Самюэль Жиго и Фернандо. Под вопросом участие Зе Луиша и Александра Селихова.

«Ростов»

Ростовчане, бодро начавшие чемпионат, к зимнему перерыву откровенно выдохлись, отчего концовка первой части сезона вышла скомканной.

На зимних сборах Валерию Карпину пришлось поломать голову, поскольку он потерял ряд ключевых игроков центра поля.

Тимофей Калачев еще в ноябре получил травму, перенес операцию и восстанавливается. Аяз Гулиев вернулся в «Спартак», а Артур Юсупов — в «Динамо».

Ростовский клуб также больше не рассчитывает на Жана Майера и Матия Бобена. Словенцев не было на первом сборе.

Потери призваны возместить новички: 20-летний полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов и 19-летний хавбек «Анжи» Данил Глебов.

Все прогнозы на футбол

Также с командой на сборах находится защитник «Зенита» Иван Новосельцев. Последним и самым опытным приобретением стал Роман Еременко, которому будет что доказывать «Спартаку» в предстоящем матче.

«Ростов» провел два контрольных матча: 11 января сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» — 1:0.

В первом круге чемпионата России «Ростов» на выезде победил «Спартак» со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу красно-белых дается коэффициент 2,10, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Ростова» — 3,45.

В то время, как ростовчане только выстраивают новую среднюю линию, «Спартак» не терял ключевых игроков и как минимум не проиграет в основное время в предстоящем матче.

Учитывая надежную защиту ростовчан, вряд ли стоит ждать результативного матча. Интересен вариант ТМ 2,5 за 1,85. 0