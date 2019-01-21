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    Остановит ли Узбекистан Австралию?

    Австралия — Узбекистан. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Азии 21 января 2019 года

    Кубок Азии ФИФА
    Прогноз на Австралия — Узбекистан
    Австралия — фаворит матча
    В понедельник, 21 января, сборная Австралии сыграет против команды Узбекистана в рамках 1/8 финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на Австралия — Узбекистан.
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    Австралия

    Сборная Австралии вышла в 1/8 финала со второго места в группе. В квартете B команда с Зеленого континента набрала шесть очков, опередив Сирию на одно очко, Палестину — на два, но проиграв один балл Иордану.

    В стартовом матче коллектив проиграл как раз победителю группы Иордану (0:1). Но затем ему удалось одержать две победы — над Палестиной (3:0) и Сирией (3:2).

    К грядущему поединку подопечные Грэма Арнольда подходят с серией из одного поражения в семи предылдущих матчей. В этих матчах «Соккеруз» одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

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    Узбекистан

    Сборная Узбекистана пробилась в 1/8 финала со второго места в группе. В квартете F команда набрала шесть зачетных балла, опередив Туркменистан, у которого ни оказалось ни одного пункта, и Оман с тремя очками, но уступила Японии на три балла.

    В первом матче этой стадии коллектив одолел Оман со счетом 2:1. Во втором поединке удалось одержать крупную победу с результатом 4:0 над Туркменистаном, после чего случилось поражение от Японии 1:2.

    К грядущей встрече «Белые Волки» подходят с серией из четырех побед в семи встречах при одной ничьей и двух поражениях. Такие результаты команда показывают под руководством известного тренера Эктора Купера, принявшего ее в августе прошлого года.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев матча, коэффициент на победу которых равен 1,67, на проход — 1,36, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 5,25, их проход — в 3,00, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что Австралия выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0

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    Прогноз на Австралия — Узбекистан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80. В понедельник, 21 января, сборная Австралии сыграет против команды Узбекистана в рамках 1/8 финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск.
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