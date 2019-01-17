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    Кто выиграет группу F на Кубке Азии?

    Япония — Узбекистан. Прогноз и ставки на матч группового раунда Кубка Азии 17 января 2019 года

    ФИФА Сборная Японии
    Прогноз на Япония — Узбекистан
    Япония не знает поражений уже семь матчей при шести победах
    В четверг, 17 января, сборная Японии сыграет против команды Узбекистана в рамках третьего тура группового этапа Кубка Азии. Начало матча — в 16:30 по мск. Прогноз на Япония — Узбекистан.
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    Япония

    По итогам двух туров сборная Японии занимает второе место из четырех в группе F Кубка Азии с шестью очками. Поскольку у преследователей пока нет ни одного балла, команда уже вышла в плей-офф турнира.

    В первом матче данной стадии коллектив переиграл Туркменистан со счетом 3:2. Ну а выход в 1/8 финала принесла победа над Оманом с результатом 1:0.

    К грядущему поединку «Синие Самураи» подходят к серией из шести побед в семи матчах, где только в одном из них они сыграли вничью. Такие успехи сборная показывает после августовского прихода на пост наставника Хаиме Мориясу.

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    Узбекистан

    После двух туров команда Узбекистана лидирует в группе F с шестью очками. Коллектив по лучшей разнице мячей опережает конкурента за первое место и также уже добыл путевку в плей-офф.

    В первом матче этой стадии сборная одолела Оман со счетом 2:1. Во втором поединке удалось одержать крупную победу с результатом 4:0 над Туркменистаном.

    К грядущей встрече «Белые Волки» подходят с серией из четырех побед в шести встречах при одной ничьей и одном поражении. Такие результаты команда показывают под руководством известного тренера Эктора Купера, принявшего ее в августе прошлого года.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что Япония выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    Прогноз на Япония — Узбекистан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В четверг, 17 января, сборная Японии сыграет против команды Узбекистана в рамках третьего тура группового этапа Кубка Азии. Начало матча — в 16:30 по мск.
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