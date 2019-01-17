Япония — Узбекистан. Прогноз и ставки на матч группового раунда Кубка Азии 17 января 2019 года

Япония не знает поражений уже семь матчей при шести победах

Япония не знает поражений уже семь матчей при шести победах The National

В четверг, 17 января, сборная Японии сыграет против команды Узбекистана в рамках третьего тура группового этапа Кубка Азии. Начало матча — в 16:30 по мск. Прогноз на Япония — Узбекистан.

Япония

По итогам двух туров сборная Японии занимает второе место из четырех в группе F Кубка Азии с шестью очками. Поскольку у преследователей пока нет ни одного балла, команда уже вышла в плей-офф турнира.

В первом матче данной стадии коллектив переиграл Туркменистан со счетом 3:2. Ну а выход в 1/8 финала принесла победа над Оманом с результатом 1:0.

К грядущему поединку «Синие Самураи» подходят к серией из шести побед в семи матчах, где только в одном из них они сыграли вничью. Такие успехи сборная показывает после августовского прихода на пост наставника Хаиме Мориясу.

Узбекистан

После двух туров команда Узбекистана лидирует в группе F с шестью очками. Коллектив по лучшей разнице мячей опережает конкурента за первое место и также уже добыл путевку в плей-офф.

В первом матче этой стадии сборная одолела Оман со счетом 2:1. Во втором поединке удалось одержать крупную победу с результатом 4:0 над Туркменистаном.

К грядущей встрече «Белые Волки» подходят с серией из четырех побед в шести встречах при одной ничьей и одном поражении. Такие результаты команда показывают под руководством известного тренера Эктора Купера, принявшего ее в августе прошлого года.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что Япония выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0