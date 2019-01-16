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    Сможет ли «Нант» оторваться от «Нима» в турнирной таблице?

    «Ним» — «Нант». Прогноз на матч 17 тура чемпионата Франции 16 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Ним Нант
    Прогноз на «Ним» — «Нант»
    Туре — один из ключевых игроков средней линии «Нанта»
    В 17 туре чемпионата Франции встретятся «Ним» и «Нант». Команды сыграют на стадионе «Стад де Костьер». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Ним» — «Нант».
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    «Ним»

    «Ним» на 12 месте с 23 очками в активе. Вряд ли команда претендует на высокие позиции, но вот прописку сохранить она должна.

    В 6 встречах у «Нима» не было ни одного ничейного результата, только три победы и три поражения. В двух последних играх команда проиграла. Сначала в матче с «Лиллем» 2:3, а затем «Ренну» на выезде со счетом 4:0.

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    Дома после трех ничейных результатов подряд хозяева проиграли «Ницце» 0:1, затем выиграли у «Амьена» 3:0. После этого «Лилль» прервал восхождение команды.

    Под по вопросом участие Диалло и Вальдивии.

    «Нант»

    «Нант» имеет такое же количество очков, как и «Ним», но вот занимает он 11 строчку. Для «канареек» следующий соперник практически равный и чтобы оторваться от него, нужно будет только побеждать.

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    У «Нанта» похожая статистика, если говорить о последних 6 матчах в Лиге 1. Только у гостей две победы и одна ничья. В прошлый раз команда минимально уступила «Ренну» со счетом 0:1. Перед этим она сумела отобрать очки и «Монпелье» 2:0. Ранее была победа над «Марселем» (3:2).

    На выезде «Нант» не может победить третью игру подряд. Скорее всего, всему виной календарь, ведь после «Сент-Этьена» команде сразу попался «ПСЖ». Хотя до этого гости сумели сыграть вничью с «Лионом» (1:1).

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    Прогноз

    «Ним» является фаворитом — 2,39 против 3,20. В этом противостоянии может случиться все. Скорее всего, что обе команды обменяются голами. Такой вариант оценивается коэффициентом 1,88.

    «Нант» вызывает больше симпатий в связи с успешными последними выступлениями против хороших команд чемпионата. Мы прогнозируем, что «канарейки» постараются заработать хотя бы одно очко в предстоящем матче. Наш прогноз — «Нант» не проиграет с коэффициентом 1,63. 0

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    Прогноз на «Ним» — «Нант». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В 17 туре чемпионата Франции встретятся «Ним» и «Нант». Команды сыграют на стадионе «Стад де Костьер». Начало встречи в 21:00 по московскому времени.
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