ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Коламбуса»НХЛ. Победная шайба Панарина, дубль Тарасенко, три очка Кучерова «Ливерпуль» добыл первую победу в 2019 году«Ливерпуль» обрел нужную зрелость для завоевания титула Центральный матч тура пройдет в ЛондонеАПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» примет «МЮ»
  • 09:49
    • Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019
  • 08:38
    • «Бостон» проиграл «Орландо», «Оклахома» победила «Сан-Антонио»
  • 08:17
    • СМИ: Попов близок к переходу в клуб РПЛ
  • 00:47
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 22:52
    • «Милан» с трудом выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
  • 22:21
    • «Челси» в Лондоне обыграл «Ньюкасл»
  • 19:59
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
    Все новости спорта

    Испортит ли «Вулверхэмптон» жизнь еще одному лидеру АПЛ?

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 14 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
    В понедельник, 14 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Вулверхэмптон». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Сити»

    Команда Пепа Гвардиолы провожала 2018 год не слишком радостно — перед НГ «горожане» в рамках АПЛ уступили сначала «Кристал Пэласу» (2:3) дома, а затем «Лестеру» (1:2) на выезде.

    Тем не менее, закрыли год игроки «Сити» гостевой победой над «Саутгемптоном» (2:1), которая положила начало четырехматчевой победной серии.

  • «МанСити» — «Ливерпуль»: блеск Агуэро и Фернандиньо, усталость «красных»
  • На «Этихаде» манкунианцы сократили отставание от мерсисайдцев до четырех очков
  • 04/01/2019

    • Новый год манкунианцы начали с очень важной домашней победы над лидирующим в АПЛ «Ливерпулем» (2:1), после чего на своем поле разгромили «Ротерхэм» (7:0) в Кубке Англии и «Бертон» (9:0) в Кубке лиги.

    После 21 тура АПЛ «Манчестер Сити» с 50 очками идет на 2-м месте, на 7 очков отставая от «Ливерпуля», который уже провел свой матч 22-го тура.

    Все прогнозы на АПЛ

    Разница мячей 56-17, лучший бомбардир — Серхио Агуэро с 10 голами в АПЛ, еще 9 забил Рахим Стерлинг, 7 на счету Лероя Сане.

    В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитники Данило, Кайл Уолкер, Бенджамен Менди, Венсан Компани и Джон Стоунс, а также полузащитник Кевин Де Брейне и нападающий Серхио Агуэро.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» также заканчивали 2018 год неровно — на своем поле уступили «Ливерпулю» (0:2), спаслись от гостевого поражения в матче с «Фулхэмом» (1:1).

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Но в последнем матче года подопечные Нуну Эшпириту Санту одержали совершенно неожиданную выездную победу над «Тоттенхэмом» (3:1), прервав беспроигрышную серию «шпор».

    Первый матч нового закончился домашнем поражением от «Кристал Пэласа» (0:2), но затем «волки» взяли реванш у «Ливерпуля», выбив мерсисайдцев из Кубка Лиги благодаря домашней победе со счетом 2:1.

  • «Ливерпуль» столкнулся с угрозой проиграть чемпионство
  • Реакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 08/01/2019

    • После 21 тура «Вулверхэмптон» идет на 10-м месте с 29 очками. Разница мячей 23-25, лучший бомбардир с 6 голами — Рауль Хименес.

    В первом круге «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Сити» — 1:1. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы встречались с «волками» в 1/8 финала Кубка лиги, пройдя их по пенальти — 0:0 (4:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,20, тогда как на ничью — 7,0, а на успех «Вулверхэмптона» — 14,75.

    «Горожане» не собираются отпускать «Ливерпуль» и после вдохновляющих кубковых крупных побед постараются разделаться с «Вулверхэмптоном» на своем поле не менее уверенно. Прогнозируем, что им это удастся.

    «Вулверхэмптон» довольно успешно играет на выезде, попортив кровь «Арсеналу», «МЮ» и «Тоттенхэму». Вполне возможно, что «волки» размочат счет. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,70 и «обе забьют» за 2,20. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч КНДР — Катар
  • Сегодня в 14:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Борнмут
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Интер — Беневенто
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Беневенто
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Сегодня в 22:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Сегодня в 22:45
    •  8.50
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдер Милитао
  • Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу
    • 17:01 09/01/2019     Гарет Бейл
  • Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный период
    • Вчера в 13:34     Сеск покидает «Челси» и АПЛ
  • Фабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
    • 00:36 08/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.0. В понедельник, 14 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Вулверхэмптон». Начало матча — в 23:00 мск.
    Тоже интересно
    Гарет Бейл Футбол Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный периодКоманда стала меньше забивать и больше пропускать Вчера в 13:340
  • 17:22
    • «Арсенал» проиграл в гостях «Вест Хэму»
  • 08:07
    • В тренерском штабе «Арсенала» произошли изменения
  • 20:57
    • ПСЖ на выезде разгромил «Амьен»
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Райо Вальекано» выиграл у «Сельты», «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 01:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» отдаст много сил в Брайтоне
  • 4.60
    •
  • 01:02
    • «Хетафе» вырвал победу у «Вильярреала»
  • 00:43
    • Ситников завоевал бронзу на ЧЕ по шорт-треку
  • 00:23
    • «Филадельфия» уступила «Нью-Джерси», потерпев девятое поражение в 10 матчах
    Энди Маррей Теннис Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 годуБританский теннисист расплакался на пресс-конференции Вчера в 12:260
  • 19:26
    • WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января
  • 18:16
    • Елистратов и Просвирнова завоевали бронзу ЧЕ по шорт-треку
  • 18:07
    • Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Дрездене
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие