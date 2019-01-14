«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 14 января 2019 года

В понедельник, 14 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Вулверхэмптон». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы провожала 2018 год не слишком радостно — перед НГ «горожане» в рамках АПЛ уступили сначала «Кристал Пэласу» (2:3) дома, а затем «Лестеру» (1:2) на выезде.

Тем не менее, закрыли год игроки «Сити» гостевой победой над «Саутгемптоном» (2:1), которая положила начало четырехматчевой победной серии.

Новый год манкунианцы начали с очень важной домашней победы над лидирующим в АПЛ «Ливерпулем» (2:1), после чего на своем поле разгромили «Ротерхэм» (7:0) в Кубке Англии и «Бертон» (9:0) в Кубке лиги.

После 21 тура АПЛ «Манчестер Сити» с 50 очками идет на 2-м месте, на 7 очков отставая от «Ливерпуля», который уже провел свой матч 22-го тура.

Все прогнозы на АПЛ

Разница мячей 56-17, лучший бомбардир — Серхио Агуэро с 10 голами в АПЛ, еще 9 забил Рахим Стерлинг, 7 на счету Лероя Сане.

В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитники Данило, Кайл Уолкер, Бенджамен Менди, Венсан Компани и Джон Стоунс, а также полузащитник Кевин Де Брейне и нападающий Серхио Агуэро.

«Вулверхэмптон»

«Волки» также заканчивали 2018 год неровно — на своем поле уступили «Ливерпулю» (0:2), спаслись от гостевого поражения в матче с «Фулхэмом» (1:1).

Но в последнем матче года подопечные Нуну Эшпириту Санту одержали совершенно неожиданную выездную победу над «Тоттенхэмом» (3:1), прервав беспроигрышную серию «шпор».

Первый матч нового закончился домашнем поражением от «Кристал Пэласа» (0:2), но затем «волки» взяли реванш у «Ливерпуля», выбив мерсисайдцев из Кубка Лиги благодаря домашней победе со счетом 2:1.

После 21 тура «Вулверхэмптон» идет на 10-м месте с 29 очками. Разница мячей 23-25, лучший бомбардир с 6 голами — Рауль Хименес.

В первом круге «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Сити» — 1:1. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы встречались с «волками» в 1/8 финала Кубка лиги, пройдя их по пенальти — 0:0 (4:1).

Прогноз

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,20, тогда как на ничью — 7,0, а на успех «Вулверхэмптона» — 14,75.

«Горожане» не собираются отпускать «Ливерпуль» и после вдохновляющих кубковых крупных побед постараются разделаться с «Вулверхэмптоном» на своем поле не менее уверенно. Прогнозируем, что им это удастся.

«Вулверхэмптон» довольно успешно играет на выезде, попортив кровь «Арсеналу», «МЮ» и «Тоттенхэму». Вполне возможно, что «волки» размочат счет. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,70 и «обе забьют» за 2,20. 0