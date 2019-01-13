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    «Интер» — «Беневенто». Прогноз и ставки на матч 1/8 Кубка Италии 13 января 2019 года

    Кубок Италии Футбол Италии Интер Беневенто
    Прогноз на «Интер» — «Беневенто»
    «Интер» — «Беневенто»: фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 13 января, «Интер» на своем поле примет «Беневенто» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на «Интер» — «Беневенто».
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    «Интер»

    «Нерадзурри» закончили первую половину в Серии А на третьем месте, набрав в 19 поединках 39 очков, что на 14 меньше, чем у первого «Ювентуса».

    Миланский коллектив не знает горечи поражений в пяти матчах кряду с учетом всех турниров. Закончить 2018 год «Интеру» удалось двумя минимальными победами.

    Сначала подопечные Лучано Спалетти на своей территории одолели «Наполи» со счетом 1:0, а в последней игре года с таким же результатом обыграли «Эмполи» в гостях.

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    • Для «интеристов» это будет первый поединок в нынешнем розыгрыше Кубка Италии. В прошлом сезоне они были остановлены на стадии 1/4 финала соседями из «Милана» (0:1).

    «Беневенто»

    «Беневенто», который по итогам прошлого сезона покинул Серию А, в этом кубковом розыгрыше преодолел уже три раунда.

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    Сперва «ведьмы» выбили низшелиговый «Имолесе» (3:1), на следующей стадии они прошли представителя Серии А «Удинезе», обыграв его в гостях со счетом 2:1 в овертайме. А в 1/16 финала «красно-желтые» оставили за бортом турнира «Читаделлу» (1:0).

    После 18 матчей в Серии Б команда Кристиана Букки идет на шестой позиции, имея в своем активе 29 очков, уступая второй «Брешии» всего лишь три балла.

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    «Беневенто» на данный момент имеет 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой он два матча выиграл и два свел вничью. В этих играх команда пропустила только один гол.

    Календарь и таблица Серии А

    В минувшем розыгрыше Серии А «Интер» в двух поединках обыграл «Беневенто» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.23.

    На победу гостей дают — 11.50, ничья оценена — в 6.70.

    «Интер» постарается пройти соперника малой кровью и, скорее всего, не будет громить его. Предлагаем поставить на гостей с форой. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Беневенто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В воскресенье, 13 января, «Интер» на своем поле примет «Беневенто» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 20:00 по мск.
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