«Лацио» — «Новара». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Лацио» будет принимать на своем поле «Новару» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Новара».

«Лацио»

«Лацио» после 19-го игрового дня чемпионата Италии расположился на четвертой позиции. Команда имеет в своем активе 32 балла, но опережает пятый «Милан» всего лишь на одно очко.

Еще до середины декабря у «Орлов» была безвыигрышная серия, которая насчитывала семь встреч кряду с учетом всех турниров. На этом отрезке в матчах Серии А подопечные Симоне Индзаги четыре поединка свели вничью и один матч проиграли.

«Бьянкочелести» сумели преодолеть этот спад победами над «Кальяри» (3:1) дома и «Болоньей» (2:0) в гостях. Тем не менее, 2018-й год коллектив завершил вничью на своем поле против «Торино» (1:1).

«Новара»

«Новара» представляет Серию C Италии или, другими словами, третий по силе дивизион в стране. По итогам 19-ти поединков команда занимает 10-е место из 20-ти, что является граничной позицией в зоне плей-офф за право повыситься в классе.

Фаворит грядущего матча встретиться против клуба, чье последнее на сегодня поражение случилось больше двух месяцев назад — 7 ноября от «Альбиссолы» (0:1) в рамках первенства. С тех пор коллектив уже 13 игр не знает горечи поражений во всех турнирах.

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Если римляне только начинают борьбу в Кубке Италии, то подопечные Вильяма Виали уже прошли три соперника в этом турнире. Им удалось обыграть «Перуджу» (3:1) на выезде, «Брешию» (2:2 и по пенальти 5:4) в гостях, а также «Пизу» (3:2) дома.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20 и их проход — 1,08, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а их проход — 7,00, в то время как ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 за 2,30. 0