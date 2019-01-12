«Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии по футболу 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Болонья» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Ювентус».

«Болонья»

Футболисты «Болоньи» уже прошли два круга в текущем розыгрыше Кубка Италии, обыграв «Падову» (2:0) и «Кротоне» (3:0).

В турнирной таблице итальянской Серии A «Болонья» занимает 18-е место по итогам 19 сыгранных туров.

На счету «красно-синих» две победы, семь ничьих и десять поражений.

В двух предыдущих матчах «Болонья» проиграла «Лацио» (0:2) и «Наполи» (2:3), а последнюю победу одержала еще 30 сентября.

Кадровых проблем у команды на данный момент нет.

«Ювентус»

Для туринского «Ювентуса» это будет первый матч в рамках Кубка Италии текущего сезона.

Что касается чемпионата Италии, то там «старая синьора» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

В 19 сыгранных матчах «Юве» одержал 17 побед и дважды сыграл вничью. Ни одной встречи команда не проиграла.

Перед уходом на зимние каникулы туринцы разошлись миром с «Аталантой» (2:2), а также одолели «Сампдорию» (2:1).

В лазарете «Ювентуса» находятся Андреа Бардзальи, Жоау Канселу и Хуан Куадрадо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.34, победа «Болоньи» — 8.80, ничья — 5.20.

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Для обеих команд эта встреча станет первой после зимнего перерыва, который начался в конце декабря.

Очевидно, что футболисты успели за это время поднакопить сил, но «Юве», как ожидается, выставит на игру не всех сильнейших игроков.

Исходя из этого, а также того факта, что у туринцев в запасе останется домашний матч, мы бы присмотрелись к ставке «победа "Болоньи" с форой +1,5» за 1.81.

Альтернативный вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 2.08. «Болонья» в любом случае будет играть от обороны, тогда как «Ювентус» вряд ли будет надрываться и довольствуется малым. 0