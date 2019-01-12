ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПланы на зиму: «Спартак» Александр ОвечкинНХЛ. Дубли Овечкина и Панарина, 26 сейвов Василевского и две передачи Киселевича Сарри хочет воссоединиться с Игуаином«Челси» рискует с трансфером Игуаина
  • 11:29
    • Шарапова узнала соперницу по первому кругу Australian Open
  • 11:12
    • Панарин — первая звезда дня в НХЛ
  • 10:08
    • Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
  • 08:48
    • «Бостон» прервал серию побед, «Денвер» разгромил «Клипперс»
  • 08:00
    • Кудерметова и Вихлянцева вышли в основную сетку Australian Open-2019
  • 01:28
    • «Барселона» проиграла «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
  • 23:46
    • «Севилья» переиграла «Атлетик» в матче Кубка Испании
    Все новости спорта

    Как завершится первый матч «Ювентуса» в 2019 году?

    «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии по футболу 12 января 2019 года

    Кубок Италии Футбол Италии Болонья Ювентус
    Прогноз на «Болонья» — «Ювентус»
    Миралем Пьянич и Криштиану Роналду
    В субботу, 12 января, «Болонья» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Ювентус».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Болонья»

    Футболисты «Болоньи» уже прошли два круга в текущем розыгрыше Кубка Италии, обыграв «Падову» (2:0) и «Кротоне» (3:0).

    В турнирной таблице итальянской Серии A «Болонья» занимает 18-е место по итогам 19 сыгранных туров.

    На счету «красно-синих» две победы, семь ничьих и десять поражений.

    В двух предыдущих матчах «Болонья» проиграла «Лацио» (0:2) и «Наполи» (2:3), а последнюю победу одержала еще 30 сентября.

    Кадровых проблем у команды на данный момент нет.

    «Ювентус»

    Для туринского «Ювентуса» это будет первый матч в рамках Кубка Италии текущего сезона.

  • Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионов
  • Криштиану Роналду стал самым успешным трансфером «Ювентуса» за последние годы
  • Вчера

    • Что касается чемпионата Италии, то там «старая синьора» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В 19 сыгранных матчах «Юве» одержал 17 побед и дважды сыграл вничью. Ни одной встречи команда не проиграла.

    Перед уходом на зимние каникулы туринцы разошлись миром с «Аталантой» (2:2), а также одолели «Сампдорию» (2:1).

    В лазарете «Ювентуса» находятся Андреа Бардзальи, Жоау Канселу и Хуан Куадрадо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.34, победа «Болоньи» — 8.80, ничья — 5.20.

    Все прогнозы на футбол

    Для обеих команд эта встреча станет первой после зимнего перерыва, который начался в конце декабря.

    Очевидно, что футболисты успели за это время поднакопить сил, но «Юве», как ожидается, выставит на игру не всех сильнейших игроков.

    Исходя из этого, а также того факта, что у туринцев в запасе останется домашний матч, мы бы присмотрелись к ставке «победа "Болоньи" с форой +1,5» за 1.81.

    Альтернативный вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 2.08. «Болонья» в любом случае будет играть от обороны, тогда как «Ювентус» вряд ли будет надрываться и довольствуется малым. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.87
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Сегодня в 19:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Дерби Каунти
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Каролина — Баффало
  • Завтра в 03:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Виннипег — Детройт
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Завтра в 06:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Новара
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
    • 21:31 06/01/2019     Мурад Мусаев
  • Планы на зиму: «Краснодар»
    • 00:11 07/01/2019     Эдер Милитао
  • Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу
    • 17:01 09/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Болонья» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В субботу, 12 января, «Болонья» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», начнется в 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионовКриштиану Роналду стал самым успешным трансфером «Ювентуса» за последние годы Вчера в 21:420
  • 12:15
    • Владимир Кличко вернется в бокс и проведет бой весной
  • 11:58
    • Донецкий «Шахтер» подписал 19-летнего израильтянина
  • 11:44
    • Экс-игрок «Спартака» перешел в «Тамбов»
    Александр Зинченко Футбол Под блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победуПять главных моментов игры на «Этихаде» Вчера в 12:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Добудет ли Южная Корея досрочную путевку в 1/8 финала Кубка Азии?
  • 2.87
    •
  • 08:30
    • Федотов: «Оренбургу» дотянуться до еврокубков непросто, но возможно
  • 08:16
    • «Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника
  • 00:46
    • «Монако» сыграет с «Генгамом» в 1/2 финала Кубка лиги
    Хоккеисты «Калгари» Хоккей НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 января Вчера в 08:560
  • 23:15
    • Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
  • 21:38
    • СКА разгромил «Локомотив» и обеспечил себе выход в плей-офф
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал рижское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие