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    Сделает ли «МанСити» уверенный шаг в финал?

    «Манчестер Сити» — «Бертон Альбион». Прогноз на матч Кубка английской лиги по футболу 9 января 2019 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бертон Альбион»
    Серхио Агуэро
    В среду, 9 января, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Бертон Альбион» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бертон Альбион».
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    «Манчестер Сити»

    В текущем розыгрыше Кубка лиги «Манчестер Сити» без особых проблем прошел «Оксфорд Юнайтед» (3:0) и «Фулхэм» (2:0), но с трудом одолел «Лестер» (1:1, 3:1 — по пенальти).

    Накануне «горожане» успешно начали борьбу за Кубок Англии, где в 1/32 финала разгромили «Ротерхэм» (7:0).

    В английской Премьер-лиге подопечные Пепа Гвардиолы занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка. В предыдущем туре они как раз обыграли «красных» со счетом 2:1.

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    «Бертон Альбион»

    «Бертон Альбион» на пути к финалу преодолел сразу пять раундов, в которых поочередно прошел «Шрусбери Таун» (2:1), «Астон Виллу» (1:0), «Бернли» (2:1), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Мидлсбро» (1:0).

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    Также «пивовары» выступают в Первой футбольной лиге — третьем по силе дивизионе страны. В турнирной таблице они занимают девятое место, набрав 35 очков в 26 турах.

    В четырех последних матчах «Бертон Альбион» сыграл вничью с «Бристоль Роверс» (0:0) и «Плимутом» (1:1), а также обыграли «Уикомб Уондерерз» (3:1) и «Рочдейл» (4:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.03, победа «Бертон Альбион» — 57.00, ничья — 16.00.

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    Действительно, «горожане» значительно превосходят в классе своего соперника, для которого выход в полуфинал уже может считаться большим успехом.

    У «горожан» довольно плотный календарь встреч, поэтому, как нам кажется, они заинтересованы в том, чтобы решить все вопросы по поводу выхода в финал уже в первой встрече.

    Большим преимуществом «Сити» будет домашнее поле, а также тот факт, что «пивовары» в целом слабо играют в гостях. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -3» за 1.80.

    Учитывая мощь атаки «горожан», можно также взять «индивидуальный тотал хозяев больше 3,5» за 1.96. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бертон Альбион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В среду, 9 января, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Бертон Альбион» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 22:45 по московскому времени.
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